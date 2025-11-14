[Últimas noticias]

VW Camiones y Buses impulsa una nueva Euro 6

Autor: Roberto Pérez S. | 14/11/2025

Desplegan eficiencia, seguridad y tecnología en ExpoTransporte

 

GUADALAJARA, Jalisco- En el marco de la Expo Transporte ANPACT 2025, Volkswagen Camiones y Buses México reafirmó su liderazgo en innovación y su compromiso con la eficiencia operativa, la seguridad y la sustentabilidad. La marca alemana presentó su nueva generación Euro 6, destacando avances en motores, cabinas ergonómicas y soluciones financieras diseñadas para fortalecer a los transportistas mexicanos.

El evento inició con las palabras de Rafael Santos Magalhães, director de operaciones de Volkswagen Truck & Bus México, quien celebró “un año extraordinario” para la compañía: “Avanzamos, innovamos e invertimos escuchando a nuestros clientes, entregando soluciones que marcan la diferencia en su negocio”. Santos destacó la expansión de la red de concesionarios y la creación del nuevo Parts Logistics Center, cinco veces más grande, con 30 000 SKU y mayor cobertura nacional, además del lanzamiento de la financiera Creighton Financial Services, que ya alcanza 20 % de penetración de mercado.

A continuación, Frank Gundlach, director de Operaciones Internacionales de Volkswagen Truck & Bus, resaltó el papel de México dentro del grupo Traton. “México es nuestro mercado más importante fuera de Brasil; aquí producimos con orgullo y exportamos tecnología alemana adaptada a las rutas latinoamericanas”, señaló Gundlach, destacando que Traton ha comercializado más de 230 000 unidades en el mundo durante 2025.

Por su parte, Giovanni Juárez, director de Ventas y Marketing, presentó la nueva familia Constellation Euro 6, que incluye los tractocamiones 2648 6×4, 2548 6×2 y 2480 4×2. “Esta familia redefine la relación entre eficiencia, seguridad, tecnología y confianza”, afirmó Juárez al destacar motores MAN de 480 hp, transmisión automatizada ZF Vitrónic de 12 velocidades y cabinas Highline con techo alto, asientos neumáticos y panel 100 % digital.

Volkswagen también amplió su oferta en transporte urbano con el bus Huracán Euro 6, equipado con el sistema Angel Guard, un asistente de seguridad activa que protege a los pasajeros y operadores. En el segmento de carga mediana, destacó el nuevo Constellation 26320 con cabina dormitorio, diseñado para rutas largas y operadores que requieren mayor confort sin sacrificar eficiencia.

Rafael Santos subrayó que 2025 marca un antes y después para la marca: “Presentamos el mayor lanzamiento de nuestra historia en México: 26 modelos Euro 6 entre camiones y buses, todos con tecnología alemana, fabricación latinoamericana y visión mexicana”. La marca reafirmó su meta de liderar la transición hacia vehículos más limpios y productivos en América Latina.

Con una red fortalecida, nuevas plataformas financieras y una oferta que combina eficiencia y tecnología, Volkswagen Truck & Bus México se posiciona como referente de innovación y movilidad inteligente en la región.

