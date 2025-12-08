Mazda Kokoro: el corazón que impulsa el futuro de la niñez mexicana

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 08/12/2025
Sumario
Mazda México presenta Mazda Kokoro, el proyecto de responsabilidad social más grande de la marca en el país, enfocado en apoyar a niñas y niños en México mediante un modelo sostenible de donación y participación activa de sus distribuidores y colaboradores. Un compromiso a largo plazo que combina empatía, innovación social y acción comunitaria.
Balazos
- Mazda Kokoro, la inversión social más grande de Mazda en México
- Donativos vinculados a compra de autos y servicios de mantenimiento
- 18 grupos de distribuidores participan seleccionando causas de apoyo infantil
- Impacto proyectado para más de 150 mil niñas y niños en su primer año
- Modelo de ayuda sostenible, digno y orientado a la superación
Mazda México da un paso decisivo para retribuir al país que se ha convertido en un pilar clave para su crecimiento en ventas y producción. Con una visión profundamente humana, la marca presenta Mazda Kokoro, su proyecto de responsabilidad social más ambicioso, diseñado para acompañar, inspirar y transformar la vida de niñas y niños en México. La iniciativa nace con un espíritu positivo y emocional, reflejando los valores de empatía, gratitud y resiliencia que definen a Mazda.
A través de un esquema innovador y sostenible, Mazda Kokoro canaliza donativos por cada auto nuevo adquirido y por cada servicio de mantenimiento realizado a partir del 2 de enero de 2025: 100 pesos por vehículo y 25 pesos por servicio, aportados por los distribuidores y duplicados por Mazda México. Este formato colaborativo multiplica el impacto y asegura que cada interacción con la marca genere un beneficio real para la infancia del país.
El proyecto integra activamente a cada uno de los 18 grupos de distribuidores Mazda en México, quienes eligieron causas relacionadas con el bienestar, educación, salud y desarrollo integral de niñas y niños. Estas alianzas podrán mantenerse o evolucionar, garantizando cercanía con las necesidades de cada comunidad. El proyecto se sustenta en el respeto, evitando narrativas de lástima o exposición innecesaria, y cuidando siempre la dignidad y la historia de cada niña y niño involucrado.
Mazda Kokoro no se limita a la entrega de recursos: incorpora un programa de voluntariado para colaboradores y socios de negocio, reforzando la visión de que la transformación surge del compromiso activo, no sólo económico. Además, dará continuidad a iniciativas previas como Santa Project y nuevas colaboraciones como Techo México, reforzando un ecosistema de apoyo de largo plazo.
Mazda Kokoro es, en esencia, un mensaje de vida: un recordatorio de que el verdadero progreso incluye a todas las niñas y niños del país, brindándoles oportunidades, acompañamiento y un camino para alcanzar su máximo potencial. Mazda impulsa, desde su corazón, el futuro de México.
Ficha informativa
|Elemento
|Detalle
|Programa
|Mazda Kokoro – Proyecto de responsabilidad social Mazda México
|Objetivo
|Impulsar el bienestar y desarrollo de niñas y niños en México
|Inversión
|Mayor inversión social en la historia de Mazda México
|Modelo de donación
|$100 MXN por auto nuevo + $25 MXN por servicio, duplicados por Mazda México
|Inicio
|2 de enero de 2025
|Participación
|18 grupos de distribuidores Mazda
|Alcance inicial
|~159,954 niñas y niños en el primer año
|Componentes
|Donativos + Programa de voluntariado corporativo
|Enfoque
|Educación, salud, bienestar emocional, inclusión, vivienda y acompañamiento comunitario
|Web
|www.mazda.mx/mazda-kokoro
Tags: #MazdaMéxico, acción comunitaria, apoyo infantil, donación, Mazda Kokoro, movilidad sustentable y empatía, proyecto kokoro