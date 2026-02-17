[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

Geely EX2 llega a México electrificando

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 17/02/2026

Alcanza hasta 395 km de recorrido, suficiente para la ciudad

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

El mercado mexicano de vehículos eléctricos suma un nuevo protagonista con la llegada del Geely EX2, un modelo urbano 100% eléctrico que inicia preventa nacional a partir del 5 de febrero de 2026, con un precio especial desde $374,900 pesos .

El EX2 no es un modelo improvisado: actualmente es el vehículo eléctrico urbano más vendido en China, un respaldo comercial que fortalece su propuesta para el mercado nacional . Su arribo representa un paso estratégico en la expansión eléctrica de Geely en México, enfocada en democratizar la movilidad sustentable.

Disponible en versiones GL y GF, el EX2 comparte arquitectura eléctrica y enfoque urbano, diferenciándose por niveles de equipamiento . Integra un motor eléctrico de 114 hp y 150 Nm de torque, ofreciendo respuesta inmediata y conducción silenciosa, ideal para ciudad .

Su batería LFP (litio-ferrofosfato) proporciona hasta 395 km de autonomía bajo ciclo NEDC, una cifra suficiente para trayectos diarios metropolitanos . Además, la preventa incluye cargador doméstico sin costo y apartado desde $5,000 pesos .

En el interior, destaca una pantalla táctil HD de 14.6 pulgadas, cuadro digital de 8.8” y sistema Flyme Auto con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y futura integración Android Auto .

En seguridad incorpora seis bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad y sistemas ADAS . Su tracción trasera y suspensión independiente refuerzan el equilibrio dinámico.

Con diseño juvenil, faros LED y rines de hasta 16 pulgadas, el EX2 combina funcionalidad y estilo urbano en un paquete competitivo. Su llegada fortalece la oferta eléctrica en México y apunta directamente al segmento que busca accesibilidad, tecnología y cero emisiones.

Ficha Técnica – Geely EX2 2026

Motor: Eléctrico
Potencia: 114 hp
Torque: 150 Nm
Batería: LFP (litio-ferrofosfato)
Autonomía: Hasta 395 km (NEDC)
Tracción: Trasera
Suspensión: McPherson delantera / Independiente trasera
Pantalla central: 14.6” HD
Cluster digital: 8.8”
Seguridad: 6 airbags + ADAS + ABS + ESC
Precio preventa:

  • EX2 GL: $374,900 MXN
  • EX2 GF: $404,900 MXN

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Noticias que te pueden interesar

Se renuevan Versa y Sentra en 2025: Espinosa

  Lanzan una ofensiva de productos en nuevos segmentos   YOKOHAMA, Japón (26 de marzo de 2025) – El mexicano Iván Espinosa, actualmente chief planning officer (director de planificación) de…

Leer más »

Hyundai México lanza la preventa de la nueva Tucson 2022

La preventa inició este 9 de febrero Hyundai Motor de México inicia la preventa de la nueva Tucson 2022, una de las SUV más esperadas lista para llegar a México…

Leer más »

Audi Go Green, creando un futuro sustentable en México

México se encuentra entre los primeros quince países a nivel mundial por su aportación de emisiones de GEI con 737 millones de toneladas de CO2e. Con fecha definida para la…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

• Inversión no consiste en una foto en Palacio Nacional • Los 406,800 mdd más parecen defensa ante el T-MEC • Cambio de terminología refleja fracaso entre IP y Gobierno

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Kia celebra la Copa Mundial con ediciones exclusivas

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Geely EX2 llega a México electrificando! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/50077/geely-ex2-llega-a-mexico-electrificando/