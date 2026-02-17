Geely EX2 llega a México electrificando

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 17/02/2026

Alcanza hasta 395 km de recorrido, suficiente para la ciudad

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

El mercado mexicano de vehículos eléctricos suma un nuevo protagonista con la llegada del Geely EX2, un modelo urbano 100% eléctrico que inicia preventa nacional a partir del 5 de febrero de 2026, con un precio especial desde $374,900 pesos .

El EX2 no es un modelo improvisado: actualmente es el vehículo eléctrico urbano más vendido en China, un respaldo comercial que fortalece su propuesta para el mercado nacional . Su arribo representa un paso estratégico en la expansión eléctrica de Geely en México, enfocada en democratizar la movilidad sustentable.

Disponible en versiones GL y GF, el EX2 comparte arquitectura eléctrica y enfoque urbano, diferenciándose por niveles de equipamiento . Integra un motor eléctrico de 114 hp y 150 Nm de torque, ofreciendo respuesta inmediata y conducción silenciosa, ideal para ciudad .

Su batería LFP (litio-ferrofosfato) proporciona hasta 395 km de autonomía bajo ciclo NEDC, una cifra suficiente para trayectos diarios metropolitanos . Además, la preventa incluye cargador doméstico sin costo y apartado desde $5,000 pesos .

En el interior, destaca una pantalla táctil HD de 14.6 pulgadas, cuadro digital de 8.8” y sistema Flyme Auto con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y futura integración Android Auto .

En seguridad incorpora seis bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad y sistemas ADAS . Su tracción trasera y suspensión independiente refuerzan el equilibrio dinámico.

Con diseño juvenil, faros LED y rines de hasta 16 pulgadas, el EX2 combina funcionalidad y estilo urbano en un paquete competitivo. Su llegada fortalece la oferta eléctrica en México y apunta directamente al segmento que busca accesibilidad, tecnología y cero emisiones.

Ficha Técnica – Geely EX2 2026

Motor: Eléctrico

Potencia: 114 hp

Torque: 150 Nm

Batería: LFP (litio-ferrofosfato)

Autonomía: Hasta 395 km (NEDC)

Tracción: Trasera

Suspensión: McPherson delantera / Independiente trasera

Pantalla central: 14.6” HD

Cluster digital: 8.8”

Seguridad: 6 airbags + ADAS + ABS + ESC

Precio preventa:

EX2 GL: $374,900 MXN

EX2 GF: $404,900 MXN

Tags: #AutosElectricos, #AutosEnMéxico, #MovilidadEléctrica, autos eléctricos, Autos eléctricos México, electromovilidad, Geely EX2, Geely Mexico, industria automotriz, Movilidad sustentable, Tecnología automotriz, vehículos eléctricos, Visión Automotriz