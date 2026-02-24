[Últimas noticias]

Mazda impulsa sueños

Autor: Editor De Contenidos | 24/02/2026

Rumbo olímpico a LA 2028

 

La alianza entre el Comité Olímpico Mexicano y Mazda Motor Corporation marca un paso estratégico rumbo a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Mazda, a través de Mazda de México, se integra como patrocinador oficial del ciclo olímpico que culminará en la justa veraniega de 2028, fortaleciendo la preparación, logística y desarrollo integral de los atletas mexicanos.

La firma japonesa, con sólida presencia manufacturera en México, refuerza así su compromiso con el país no solo desde el ámbito industrial, sino también en el impulso al deporte de alto rendimiento. La colaboración une valores como disciplina, resiliencia, excelencia y trabajo constante, principios compartidos entre la marca y el movimiento olímpico nacional.

Miguel Barbeyto, presidente y CEO de Mazda de México, destacó que el espíritu deportivo refleja lo mejor del talento nacional y subrayó la importancia de acompañar a los atletas en su proceso de clasificación y preparación.

Con esta alianza, el Comité Olímpico Mexicano consolida el respaldo de la iniciativa privada para construir un proyecto sostenible que permita a la delegación nacional aspirar a una participación histórica en Los Ángeles 2028.

