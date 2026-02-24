[Últimas noticias]

ISUZU Los Imparables: historias que se cuyentan desde la vida misma

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 24/02/2026

Serie documental que rinde homenaje al espíritu inquebrantable de personas reales que forjan su propio camino y mantienen a México en movimiento.

“Los Imparables” es una serie documental de Isuzu Motors de México, que celebra el espíritu inquebrantable de los transportistas y empresarios que no esperan a que las cosas sucedan, sino que las forjan e impulsan con su trabajo la economía del país.

A través de testimonios reales de clientes de distintas industrias y regiones del país, Los Imparables retrata historias de trabajo, determinación y propósito. Historias de quienes han enfrentado grandes desafíos y los han transformado en la fuerza que los impulsa a alcanzar sus sueños, teniendo a ISUZU como un aliado clave en su camino.

Más que una producción audiovisual, Los Imparables es un homenaje a las personas que, día con día, mantienen a México en movimiento. Hombres y mujeres que transportan mucho más que carga: llevan consigo sueños, responsabilidades, economías locales y el progreso de todo un país. En cada una de estas historias, ISUZU ha sido parte importante del trayecto, acompañando a sus clientes con soluciones confiables que les permiten seguir avanzando.

 

“Esta serie nace de una convicción muy clara: las marcas no se construyen únicamente con productos, sino con las personas que confían en ellos para avanzar. Si nuestros clientes y sus negocios no se detienen, nosotros tampoco”, señaló Mariana Cervantes, Head of Marketing de ISUZU.

 

Historias reales, un mismo espíritu

La serie consta de 4 temporadas con 5 capítulos cada una, sumando un total de 20 testimonios. Cada episodio presenta contextos, industrias y trayectorias distintas, pero todas las historias comparten un hilo común: no detenerse ante la adversidad.

Las narrativas abordan momentos de dificultad, decisiones complejas, aprendizajes profundos y crecimiento personal y profesional, mostrando que el camino no siempre es lineal, pero sí impulsado por la determinación y el acompañamiento correcto.

 

Cada lanzamiento continuará construyendo una conversación sobre el valor del esfuerzo, la resiliencia y la importancia de contar con aliados que acompañen el crecimiento de los negocios.

Calendario de lanzamiento

Los Imparables se estrenará por temporadas a lo largo de los próximos meses:

* Temporada 1: Lunes 2 de febrero

* Temporada 2: Viernes 27 de febrero

* Temporada 3: Martes 24 de marzo

* Temporada 4: Sábado 18 de abril

Una serie sobre ISUZU, pero sobre todo sobre México

 Si bien Los Imparables es una producción impulsada por ISUZU, la serie trasciende a la marca para convertirse en un retrato del país y de su gente. Un reconocimiento a quienes avanzan sin rendirse y que, con su ejemplo, inspiran y transforman vidas, acompañados por una marca que cree en el largo plazo y en las relaciones de confianza.

ISUZU invita a los medios de comunicación y al público en general a conocer, compartir y amplificar estas historias que reflejan el verdadero motor de México: su gente.

Porque cuando el propósito es claro y la determinación es firme, no hay camino imposible.

