Mazda de México dona 41 millones a la niñez con Mazda Kokoro en su primer año histórico

Mazda de México reafirma su compromiso social al donar más de 41 millones de pesos en el primer año de su programa Mazda Kokoro, una iniciativa que transforma ventas y servicios en apoyo directo a la niñez mexicana.

Durante 2025, el programa benefició a más de 32 mil niñas y niños de forma directa y a 160 mil personas de manera indirecta, impulsando acceso a salud, educación, alimentación y desarrollo integral. Cada vehículo vendido y cada servicio realizado en la red de distribuidores generó donativos que fueron duplicados por la marca.

El impacto fue medido por la consultora Terraética, que reportó un retorno social estimado de 2.5 pesos por cada peso invertido. Además, aliados estratégicos fortalecieron el alcance con becas universitarias, programas alimentarios y apoyo a asociaciones civiles en distintas regiones del país.

Con la incorporación de la planta de Salamanca en 2026, Mazda Kokoro ampliará su impacto, consolidándose como una de las iniciativas de responsabilidad social más relevantes del sector automotriz en México.