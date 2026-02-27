[Últimas noticias]

Kia rompe récord: 5M y nuevo Telluride

Autor: Editor De Contenidos | 27/02/2026

Arranca el Telluride 2027 y su primer híbrido en EE.UU.

 

Kia inició oficialmente la producción del Telluride 2027 en su planta de West Point, Georgia, marcando un triple hito industrial: nuevo modelo, cinco millones de unidades producidas y el arranque de su primer vehículo híbrido ensamblado en el estado.

La cifra de 5 millones consolida a la planta como uno de los pilares manufactureros más relevantes del sureste estadounidense, con capacidad para producir modelos de combustión, eléctricos e híbridos bajo una misma línea estratégica.

El Telluride, fabricado exclusivamente en Georgia desde 2019, se ha convertido en uno de los SUV más exitosos de la marca, y ahora simboliza la nueva etapa de electrificación industrial de Kia en Norteamérica.

