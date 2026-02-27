[Últimas noticias]

NissanPathfinder 2026:Liderazgo y Tecnología SUV Premium

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 27/02/2026

JULIO BRITO A.

El mercado automotriz en México presencia la consolidación de un referente en el segmento de los SUV premium con la llegada del renovado Nissan Pathfinder 2026. Tras casi tres décadas de presencia ininterrumpida en el país, este modelo ha evolucionado desde sus raíces aventureras hasta convertirse en una propuesta sofisticada que equilibra potencia, versatilidad y una seguridad de vanguardia.

La propuesta de Nissan para 2026 se centra en elevar la experiencia de manejo a través de la integración tecnológica nativa y un enfoque absoluto en el bienestar de los ocupantes. El exterior presenta una imagen imponente con líneas refinadas y rines de 20 pulgadas, mientras que el habitáculo se transforma en un centro de conectividad inteligente. La inclusión de Google Automotive Services permite que el conductor acceda a Google Maps, Assistant y la Play Store de forma directa, eliminando fricciones en la interfaz de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas.

En términos de confort, Nissan ha ido más allá de los estándares tradicionales al incorporar asientos delanteros con tres funciones de masaje (relajación, regeneración y lumbar), diseñados para reducir la fatiga en trayectos largos. Este refinamiento se complementa con un tren motriz robusto: un motor 3.5L que entrega 270 hp y 250 lb-ft de torque, gestionado por una transmisión automática de 9 velocidades y tracción 4WD, garantizando estabilidad en cualquier terreno.

Sin embargo, el pilar más robusto del Pathfinder 2026 es su seguridad. Con 16 tecnologías de asistencia de manejo bajo el paraguas de Nissan Intelligent Mobility, se posiciona como el SUV más seguro de su segmento. Sistemas como el ProPILOT Assist, el Frenado Inteligente de Emergencia con detección de peatones y el Control Crucero Inteligente no solo brindan confianza, sino que le han valido el reconocimiento internacional Top Safety Pick+ por el IIHS.

Nissan Pathfinder 2026 no es solo una actualización de media vida; es una declaración de intenciones de Nissan Mexicana por dominar el segmento de lujo familiar, ofreciendo un vehículo que responde con la misma solvencia en desplazamientos diarios como en expediciones de alto rendimiento.

Ficha Técnica: Nissan Pathfinder 2026

Componente Especificación
Motor 3.5L V6
Potencia 270 hp
Torque 250 lb-ft
Transmisión Automática de 9 velocidades
Tracción 4WD (Platinum)
Rines 20 pulgadas con nuevo diseño
Pantalla 12.3 pulgadas con Google Automotive
Precio Desde $1,199,900.00 MXN

Principales Competidores en México:

  • Toyota Highlander: Fuerte competencia en motorizaciones híbridas.
  • Honda Pilot: Un rival histórico en espacio y versatilidad interior.
  • Ford Explorer: Destaca por sus opciones de rendimiento y potencia.

Kia Telluride: Un competidor agresivo en diseño y equipamiento premium

