Nissan Versa 2026: liderazgo y evolución

02/03/2026

Nissan Mexicana ha marcado un nuevo hito en su trayectoria industrial con el inicio de producción del Nissan Versa 2026 en su planta Aguascalientes A1. Este lanzamiento no solo representa la renovación del sedán más vendido en el país, sino que también celebra la impresionante cifra de ocho millones de vehículos manufacturados en dicho complejo.

Desde su llegada al mercado en 2011, el Versa se ha consolidado como un referente de movilidad en México, superando el millón de unidades comercializadas a nivel nacional. Su éxito se fundamenta en una propuesta que equilibra innovación, eficiencia y confiabilidad, atributos que evolucionan en esta nueva entrega con mejoras en diseño, tecnología y seguridad.

La relevancia de este modelo trasciende las cifras de ventas, impactando directamente en la economía local. En su fabricación participan más de 4,800 colaboradores y una red de 104 proveedores mexicanos. La planta A1 destaca por su alta sofisticación y velocidad operativa, logrando finalizar un vehículo cada 46 segundos. Este ecosistema se complementa con la planta Powertrain, capaz de producir un motor cada 23.5 segundos.

Con la tercera generación del Versa, Nissan reafirma su compromiso con la innovación y el desarrollo industrial de México. Al combinar estándares globales de manufactura con el talento local, la marca japonesa asegura su competitividad y visión de largo plazo en uno de sus centros operativos más importantes a nivel mundial.

Tags: #HechoEnMéxico, #industriaautomotriz, #ManufacturaMexicana, #NissanMexicana, #NissanVersa2026, #ProducciónAutomotriz, #SedánMásVendido, #Versa2026, #VisionAutomotriz, Aguascalientes