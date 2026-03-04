Mercado automotriz mantiene el crecimiento

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 04/03/2026

Ventas acumuladas del primer bimestre registran un avance del 4.4% anualizado

jbritoa@yahoo.com

La industria automotriz en México cerró el primer bimestre de 2026 con señales mixtas pero una tendencia general de crecimiento, según los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Durante el mes de febrero de 2026, la venta de vehículos ligeros nuevos alcanzó las 118,297 unidades. Esta cifra representa una ligera contracción marginal del 0.3% en comparación con las 118,602 unidades comercializadas en el mismo mes del año anterior. A pesar de este ajuste mensual, el desempeño acumulado del sector muestra una resiliencia notable frente a los desafíos logísticos y económicos actuales.

En el periodo que comprende enero y febrero de 2026, el mercado interno registró un total de 250,076 vehículos vendidos. Este volumen significa un crecimiento del 4.4% respecto al primer bimestre de 2025, consolidando una trayectoria positiva para el arranque del año.

El liderazgo del mercado continúa encabezado por Nissan, que mantiene una participación del 18.0% del total de las ventas nacionales. Le siguen General Motors con el 13.9% y el Grupo Volkswagen con el 11.8%. Toyota se posiciona en el cuarto lugar con un 8.6%, destacando su reciente transición hacia modelos híbridos eléctricos. Otras marcas con presencia relevante en el “Top 10” incluyen a Kia (7.4%), Mazda (6.1%) y Chrysler (5.0%).

Un aspecto relevante del reporte es la consolidación de nuevas marcas en el mercado mexicano. A partir de marzo, el registro incluirá formalmente datos de Zeekr y Lynk&Co, marcas bajo el paraguas de Geely Auto México, lo que refleja una diversificación creciente de la oferta para el consumidor nacional.

Los analistas del sector señalan que, aunque febrero mostró una estabilización en el volumen de ventas, el incremento acumulado sugiere que la demanda se mantiene sólida. La estabilización en las cadenas de suministro y el lanzamiento de modelos renovados, como los recientes sedanes de Nissan y la nueva gama híbrida de Toyota, han sido factores clave para mantener el dinamismo en los pisos de venta.

Tags: AMDA, AMIA, autos nuevos, estadísticas automotrices, General Motors México, industria automotriz, INEGI, mercado automotriz México, Nissan México, reporte automotriz, sector automotriz 2026, TOYOTA HÍBRIDOS, vehículos ligeros, ventas de autos, Volkswagen México