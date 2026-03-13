Bajaj invertirá 145 millones de dólares en planta en Toluca

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 13/03/2026

La nueva planta de Bajaj Auto en Toluca tendrá capacidad de hasta 500 mil motocicletas al año y generará miles de empleos.

La industria de motocicletas en México continúa fortaleciéndose con nuevas inversiones productivas. En este contexto, Bajaj Auto anunció una inversión estratégica de 145 millones de dólares para la construcción de una nueva planta ensambladora en Toluca, proyecto que busca ampliar su capacidad productiva y consolidar su presencia en el mercado mexicano.

La nueva instalación tendrá una superficie superior a 104 mil metros cuadrados y contará con tecnología de manufactura avanzada, altos estándares de eficiencia industrial y procesos de calidad global. De acuerdo con la compañía, la planta tendrá una capacidad de ensamblaje de hasta 500 mil motocicletas al año, lo que permitirá fortalecer la producción local y responder al crecimiento del mercado de motocicletas en México y América Latina.

Esta inversión también impulsará la generación de empleo y el desarrollo económico regional. Se estima que el nuevo complejo industrial generará más de 2,500 empleos directos y alrededor de 6,000 empleos indirectos, considerando toda la cadena de valor relacionada con distribución, refacciones, servicio técnico y comercialización.

El proyecto se desarrollará en la zona de San Cayetano, Toluca, una región que se ha convertido en un punto estratégico para el fenómeno de nearshoring en México, gracias a su conectividad logística, infraestructura industrial y disponibilidad de mano de obra calificada. Este contexto ha permitido que el Estado de México se consolide como un importante hub manufacturero para la industria automotriz y motociclista.

Desde su llegada al país, Bajaj ha experimentado un crecimiento sostenido en el mercado mexicano, donde la marca se ha posicionado entre las principales fabricantes de motocicletas. La alianza con MotoDrive, distribuidor maestro en México, ha permitido ampliar la red comercial, fortalecer el servicio postventa y consolidar una cadena de suministro más eficiente.

Además de la planta de ensamblaje, el nuevo complejo industrial también integrará un centro de distribución de refacciones, considerado uno de los más importantes de la compañía fuera de India. Actualmente, este centro maneja más de 20 mil SKU’s, lo que permite garantizar disponibilidad de autopartes y tiempos de entrega de aproximadamente 48 horas en todo el territorio nacional.

La construcción de la nueva planta está prevista para iniciar a mediados de 2026, mientras que el inicio de operaciones se proyecta hacia finales de 2027. Con esta expansión industrial, Bajaj busca reforzar su estrategia de crecimiento en México, aumentar su capacidad de producción regional y consolidar su posición como uno de los principales actores en el sector motociclista.

En un entorno marcado por la transformación de la industria automotriz y la relocalización de cadenas productivas, inversiones como esta reflejan el papel cada vez más relevante de México dentro de la manufactura automotriz global, el nearshoring industrial y la producción de motocicletas para mercados internacionales.

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