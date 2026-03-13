JETOUR SOUEAST abre oficinas corporativas en México

Autor: Editor De Contenidos | 13/03/2026

La nueva sede de Jetour y Soueast en Ciudad de México fortalecerá la operación comercial, posventa y la relación con distribuidores en el país.

La expansión de las marcas automotrices chinas en México continúa acelerándose. En este contexto, Jetour y Soueast anunciaron la apertura de nuevas oficinas corporativas en Ciudad de México, un movimiento estratégico que busca fortalecer su presencia en el mercado nacional y consolidar sus operaciones comerciales, de posventa y planeación de negocio.

La nueva sede corporativa está ubicada en la zona empresarial de Santa Fe, uno de los centros corporativos más importantes de la capital mexicana. Desde este punto se coordinarán las principales estrategias de la compañía en el país, así como la relación con distribuidores, socios comerciales y clientes.

La apertura de estas instalaciones representa un paso relevante en el proceso de consolidación de ambas marcas en el mercado mexicano, particularmente en un momento en el que la industria automotriz vive una transformación impulsada por la innovación tecnológica, la electrificación y la llegada de nuevos competidores globales.

De acuerdo con la compañía, este nuevo espacio permitirá optimizar la operación de áreas clave como comercialización, comunicación, planeación estratégica y servicio postventa, además de reforzar la coordinación con la red de distribuidores que actualmente opera en distintas regiones del país.

La inauguración de las oficinas contó con la presencia de directivos de la firma y colaboradores de diferentes áreas de la organización, quienes participaron en este momento que marca una nueva etapa en la expansión de la compañía en México.

Para Johnny Fang, CEO de Jetour Soueast, la apertura de esta sede corporativa forma parte de una estrategia de crecimiento a largo plazo dentro de un mercado altamente competitivo.

El directivo destacó que México se ha convertido en una plaza clave para el desarrollo de la marca en América Latina y que la nueva sede permitirá fortalecer las operaciones y mejorar la eficiencia en la gestión del negocio.

Desde su llegada al país, Jetour ha registrado un crecimiento constante en su presencia comercial. La marca fue creada en 2018 como respuesta a las nuevas tendencias del mercado automotriz global y a las necesidades de consumidores que buscan vehículos con mayor tecnología, diseño y conectividad.

Actualmente, la compañía cuenta con 33 distribuidores en México y comercializa diversos modelos dentro del segmento SUV, entre los que destacan T1, T1 i-DM, T2, T2 i-DM y Dashing, vehículos que forman parte de su estrategia de posicionamiento en el mercado nacional.

Por su parte, Soueast, una de las marcas automotrices con mayor trayectoria dentro de la industria china, mantiene presencia en el país desde 2025 y actualmente ofrece modelos como S06 i-DM, S07 y S09, orientados a un público que busca movilidad urbana con tecnología avanzada y soluciones de conectividad.

La instalación de estas nuevas oficinas corporativas en Santa Fe representa mucho más que un espacio administrativo. Para la compañía, se trata de un centro estratégico que permitirá impulsar proyectos de expansión, fortalecer alianzas comerciales y consolidar su presencia dentro del competitivo mercado automotriz mexicano.

En un escenario donde las marcas asiáticas continúan ganando terreno en América Latina, el establecimiento de una sede corporativa en la capital mexicana confirma el interés de Jetour y Soueast por desarrollar una estrategia de largo plazo en el país.

Con esta nueva etapa, ambas marcas buscan incrementar su volumen de negocio, fortalecer su red de distribuidores y continuar ampliando su participación dentro de uno de los mercados automotrices más dinámicos de la región.

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