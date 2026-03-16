Kia México amplía la familia del K4 Hatchback

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 16/03/2026

Nueva versión EX fabricada en Nuevo León ofrece seguridad total por un precio competitivo

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Kia México ha dado un paso estratégico para consolidar su presencia en el segmento de los compactos con el lanzamiento oficial del K4 Hatchback 2027, el cual ahora incorpora una nueva variante denominada EX. Esta versión llega al mercado nacional con el objetivo primordial de democratizar el acceso a la tecnología y la seguridad que definen a la nueva era de la marca, situándose como la opción de entrada para aquellos conductores que buscan un diseño disruptivo sin comprometer la integridad de sus ocupantes.

Con un precio de entrada de $489,900 pesos, el K4 Hatchback EX se posiciona tácticamente por debajo de las variantes GT-Line, manteniendo intacto el compromiso de ofrecer un producto altamente equilibrado. Uno de los puntos más destacados de este lanzamiento es que, al igual que sus hermanos de gama, esta versión cuenta con la calificación máxima de cinco estrellas en seguridad otorgada por LatinNCAP. Este reconocimiento no es menor, ya que garantiza que, desde su configuración más accesible, el vehículo incluye los estándares de protección más rigurosos, reafirmando el enfoque de seguridad centrado en las personas que Kia ha implementado a nivel global.

El desempeño del modelo EX está a cargo de una eficiente transmisión IVT que busca optimizar tanto el consumo de combustible como el confort en la conducción urbana diaria. En su interior, los usuarios encontrarán la avanzada interfaz “Connected Car Navigation Cockpit” (ccNC), que integra una gestión fluida y minimalista de las funciones del vehículo a través de sus pantallas digitales. Además, la conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto es equipo de serie en esta versión, junto con acabados en los asientos con vestiduras en piel que elevan notablemente la sensación de calidad y lujo en la cabina.

La producción de este modelo se lleva a cabo íntegramente en la planta de Kia ubicada en Pesquería, Nuevo León. Este centro de manufactura se ha convertido en una pieza clave para la estrategia de exportación y suministro interno de la firma coreana, demostrando la alta capacidad de la ingeniería mexicana para cumplir con los estándares internacionales más exigentes. El eslogan de la marca, “Movement that inspires”, se refleja en la silueta audaz del hatchback, que ofrece una alternativa fresca y versátil en un mercado que valora cada vez más la funcionalidad de los vehículos de cinco puertas.

Con esta adición, la gama 2027 del K4 Hatchback queda conformada por tres versiones claramente diferenciadas: la nueva EX IVT ($489,900), la GT-Line IVT ($528,900) y la prestacional GT-Line Turbo ($581,200). Con esta estructura de precios y equipamiento, Kia no solo amplía su cobertura en el mercado, sino que ofrece una escalera de valor coherente para sus clientes en México.

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