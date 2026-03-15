Honda en situación crítica por marcha atrás • Sobreinversión en proyectos eléctricos, la causa • Se mantiene ritmo de exportación de refacciones

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 15/03/2026

JULIO BRITO A.

La situación financiera de Honda Motor Co. al cierre del primer trimestre de 2026 ha enviado una onda de choque a través de los mercados globales. Por primera vez desde 1977, el gigante japonés reporta un déficit consolidado, proyectando una pérdida neta que podría alcanzar los 4,340 millones de dólares. Este escenario no es solo un tropiezo contable; es el síntoma de una industria en plena reconfiguración donde los riesgos del “idealismo eléctrico” finalmente han pasado factura.

El riesgo más evidente que Honda ha materializado es el de la obsolescencia prematura de la inversión. La compañía se vio obligada a registrar un deterioro de activos masivo por 15,700 millones de dólares. ¿La razón? El desmantelamiento de su estrategia “0 Series” (Zero Series). Apostar miles de millones de yenes en una arquitectura eléctrica que el mercado —especialmente en Estados Unidos y China— no estuvo dispuesto a absorber al ritmo previsto, ha erosionado el capital de trabajo de la empresa.

A esto se suma el riesgo geopolítico y de mercado. En China, Honda ha perdido la batalla de precios y software frente a competidores locales como BYD y Geely. En Estados Unidos, la eliminación de incentivos fiscales y la desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos de batería (BEV) dejó a Honda con una infraestructura costosa y sin productos competitivos para la transición inmediata. El castigo de los mercados fue instantáneo: una caída del 6.7% en sus acciones tras el anuncio de los resultados, reflejando la pérdida de confianza en la ejecución de la directiva liderada por Toshihiro Mibe.

A pesar del rojo en el balance automotriz, los rendimientos operativos de otras divisiones son los que mantienen a la empresa a flote. La división de motocicletas sigue siendo el pilar de rentabilidad de Honda, con flujos de caja sólidos provenientes de mercados emergentes como India y el sudeste asiático. Este rendimiento “tradicional” es lo que permite que Honda, a pesar de la crisis, mantenga el pago de dividendos para sus accionistas, una medida audaz para evitar la desbandada de capital.

Otro factor de rendimiento futuro es el giro estratégico hacia los híbridos. Al reconocer el fracaso de la adopción masiva de BEVs a corto plazo, Honda está reasignando su capital hacia una nueva generación de motores híbridos. Esta es una apuesta por rendimientos más seguros y consistentes, emulando la exitosa estrategia de Toyota. Al recortar su presupuesto de electrificación de 10 billones a 7 billones de yenes, Honda busca optimizar su margen operativo y priorizar el desarrollo de software (SDV), donde realmente reside el valor agregado del vehículo moderno.

COMPARACION.- Aunque Honda y Stellantis sufren el impacto de una transición eléctrica sobredimensionada, la magnitud de sus crisis financieras presenta matices importantes. Stellantis reportó una pérdida masiva de 26,300 millones de dólares, lo que obligó a la suspensión de sus dividendos y a una reestructuración profunda de su liderazgo. En contraste, Honda registró su primer déficit consolidado desde 1977, con una pérdida de 4,340 millones de dólares, logrando mantener sus dividendos gracias a la rentabilidad constante de su división de motocicletas. Ambas compañías enfrentaron cargos multimillonarios por el deterioro de activos tras cancelar diversos proyectos eléctricos: 29,800 millones en Stellantis frente a 15,700 millones en Honda. Este paralelismo subraya un giro estratégico global: el abandono del idealismo eléctrico puro en favor de un realismo híbrido que prioriza la rentabilidad operativa y la demanda real del mercado sobre las proyecciones tecnológicas.

RESULTADOS.- la Industria Nacional de Autopartes (INA), que cerró 2025 con una producción récord de 119,002 millones de dólares. Esta cifra consolida al sector como un pilar fundamental de la manufactura y el comercio automotriz en América del Norte. Con un valor promedio mensual de 9,917 millones de dólares, la cadena de suministro en México refleja estabilidad frente a los ajustes del entorno internacional.

El rendimiento es evidente en la balanza comercial, que generó un superávit de 35,439 millones de dólares, derivado de exportaciones por 103,508 millones. México reafirma su dominio estratégico al ser el principal proveedor de autopartes para Estados Unidos, capturando un impresionante 87% de participación.

No obstante, el riesgo reside en la dependencia de este mercado y el volumen de importaciones, que alcanzó los 68,069 millones de dólares. Mantener la ventaja competitiva frente a socios como Canadá (4%) o Brasil (1.5%) será vital para asegurar el crecimiento a largo plazo.

Comparativa de Resultados y Valor de Mercado (Cierre Marzo 2026)

Categoría Honda Motor Co. Stellantis N.V. Pérdida Neta Anual $4,340 millones $26,300 millones Cargos por Ajuste de Estrategia EV $15,700 millones $29,800 millones Precio de la Acción (al cierre) $8.61 $6.90 Inversión en Tecnología/I+D $44,000 millones (Plan a 2030) $53,000 millones (Plan a 2030)

Valor de las Acciones 1,368 JPY (Bolsa de Tokio) Impacto tras el reporte Caída inmediata de -5.6% a -6%. Desplome acumulado de -24% desde el anuncio de reajuste. Rendimiento Año a la Fecha Descenso moderado de -11.7%. Caída crítica del -39.2%. Estado de Dividendos Mantenidos (utilizando flujo de su brazo financiero). Suspendidos para preservar liquidez operativa. Principal Símbolo TYO: 7267 / NYSE: HMC BIT: STLAM / NYSE: STLA Medida de Liderazgo Recorte salarial del 30% a directivos. Cambio de CEO y restructuración de mando.

Puntos Clave del Análisis Bursátil:

Honda: El mercado de Tokio castigó la acción con su mayor caída diaria en un año (-5.6% el 13 de marzo), reaccionando a la noticia de su primer déficit en casi siete décadas. Sin embargo, la decisión de no tocar el dividendo ha evitado una liquidación masiva por parte de los fondos de inversión institucionales, manteniendo la acción en niveles de soporte técnico.

El mercado de Tokio castigó la acción con su mayor caída diaria en un año (-5.6% el 13 de marzo), reaccionando a la noticia de su primer déficit en casi siete décadas. Sin embargo, la decisión de no tocar el dividendo ha evitado una liquidación masiva por parte de los fondos de inversión institucionales, manteniendo la acción en niveles de soporte técnico. Stellantis: La situación es más compleja. La acción ha tocado mínimos de varios años tras el “gap” negativo del 6 de febrero. El mercado de Milán y Wall Street han reaccionado con desconfianza no solo a la pérdida neta, sino a la suspensión de los dividendos, lo que ha provocado que muchos inversionistas minoristas abandonen sus posiciones, arrastrando el valor a la zona de un solo dígito (€5.99).

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