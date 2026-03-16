Porsche celebra veinticinco años de pasión en México

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 16/03/2026

Alcanza récords históricos de ventas y consolida su legado deportivo nacional

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Hace veinticinco años, el rugido de los motores bóxer comenzó a escucharse con una fuerza distinta en las carreteras mexicanas. Porsche de México celebra un cuarto de siglo de una trayectoria marcada por la excelencia, la deportividad y un vínculo inquebrantable con sus clientes. Desde su llegada oficial en 2001, la firma de Stuttgart no solo trajo vehículos de alto desempeño, sino una filosofía de vida que ha transformado la movilidad de lujo en el país.

El cierre del año 2025 marcó un hito sin precedentes para la marca en territorio nacional. Por primera vez en su historia, Porsche superó la barrera de las 3,000 unidades entregadas en un solo año, consolidando tres años consecutivos de ventas récord. Este logro no es casualidad; es el resultado de una estrategia enfocada en la experiencia del cliente y una gama de productos que equilibra perfectamente la herencia del icónico 911 con la innovación eléctrica de modelos como el Taycan y el dinamismo de sus SUVs, Macan y Cayenne.

Mirando hacia atrás, el camino recorrido es impresionante. Desde aquellas primeras 356 unidades entregadas en su año de debut, Porsche ha sumado más de 26,000 vehículos circulando por México. Cada una de estas unidades representa un “sueño entregado”, fortaleciendo la posición del país como uno de los mercados más dinámicos y estratégicos para la marca a nivel internacional. La pasión de los entusiastas mexicanos ha permitido que la marca no solo sea un referente de nicho, sino un pilar cultural en el automovilismo deportivo nacional.

Para conmemorar este aniversario, Porsche de México ha anunciado que a lo largo de 2026 se llevarán a cabo diversas iniciativas y experiencias exclusivas. El objetivo es honrar el legado que ha distinguido a la firma durante más de siete décadas globales y veinticinco años locales. Las celebraciones buscarán reconocer a la comunidad de clientes, entusiastas y socios que han sido fundamentales en este crecimiento constante y que comparten la emoción por conducir.

Con la mira puesta en el futuro de la movilidad sostenible y el alto desempeño, la marca reafirma su compromiso con el mercado mexicano. Las oficinas centrales y su red de distribuidores siguen siendo el corazón operativo desde donde se coordina esta pasión. En este 2026, la invitación es a celebrar no solo los kilómetros recorridos, sino los que están por venir, siempre bajo el sello de la ingeniería alemana y la búsqueda constante de la perfección.

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