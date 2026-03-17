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VW: Ajuste en Alemania, Fortaleza en México

Autor: Editor De Contenidos | 17/03/2026

Se mantiene la producción en la planta de Puebla

 

El consorcio Volkswagen ha anunciado una reestructuración masiva que contempla el recorte gradual de hasta 50,000 empleos en Alemania para el año 2030. Esta medida responde a una caída del 44% en sus beneficios netos durante 2025, sumado a la presión de la competencia china y los aranceles en Norteamérica. El ajuste impactará principalmente a las marcas Audi, Porsche y la filial tecnológica Cariad.

A pesar de este complejo panorama global, las plantas de Volkswagen en México mantienen su estabilidad operativa. La filial mexicana no solo conserva sus planes estratégicos, sino que ha logrado acuerdos sindicales que garantizan el retorno de la producción de modelos icónicos como el Golf al país. Esta consolidación posiciona a México como una pieza clave para optimizar costos fuera de Europa.

Siguiendo la inercia de fabricantes como Nissan y la reciente reconfiguración de Honda, Volkswagen reafirma la competitividad de la manufactura nacional. Mientras las matrices europeas se contraen para sobrevivir a la era eléctrica, las líneas de producción mexicanas se fortalecen como el HUB estratégico que permite a las armadoras mantener su presencia en el mercado norteamericano sin comprometer su rentabilidad global.

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