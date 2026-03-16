SEAT y CUPRA impulsan su transformación

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 16/03/2026

Acelera el lanzamiento del esperado CUPRA Raval eléctrico

jbritoa@yahoo.com

SEAT & CUPRA ha presentado sus resultados correspondientes al ejercicio 2025, marcando un hito de resiliencia en medio de la mayor transformación de su historia. A pesar de alcanzar el volumen de negocio más alto registrado por la compañía, el rendimiento financiero reflejó los elevados costos operativos asociados a la transición hacia la movilidad eléctrica y diversos efectos extraordinarios. Wayne Griffiths, CEO de la firma, destacó que el enfoque ahora se centra en un “Performance Program” diseñado para garantizar la solidez financiera y un crecimiento sostenible a corto plazo.

La hoja de ruta es ambiciosa: alcanzar una rentabilidad sobre las ventas del 6% para el año 2030. Para lograrlo, la empresa se apoya en tres pilares fundamentales: la creación de valor, la excelencia operativa y la expansión constante de la marca CUPRA. En este contexto, la compañía asume un rol estratégico al liderar el desarrollo de la plataforma de autos eléctricos urbanos (MEB21) para el Brand Group Core de Volkswagen.

El optimismo se concentra en el próximo 9 de abril, fecha en la que el CUPRA Raval hará su debut oficial en Europa. Este modelo, que se producirá en la planta de Martorell a partir de este año, simboliza el futuro 100% eléctrico de la organización. Con una inversión de 10,000 millones de euros en el proyecto “Future: Fast Forward”, SEAT & CUPRA reafirma su posición como el motor de la electrificación en la Península Ibérica, exportando más del 80% de su producción a más de 70 países.

Tags: #AutomotiveNews, #CUPRARava, #industriaautomotriz, #MovilidadSustentable, #VisionAutomotriz, #VolkswagenGroup, CUPRA, electromovilidad, l #AutosElectricos, seat