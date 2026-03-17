Toyota Highlander Hybrid lidera eficiencia SUV

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 17/03/2026

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

La movilidad en México atraviesa una transformación profunda, impulsada por una necesidad creciente de eficiencia sin renunciar a la versatilidad. Según datos recientes del INEGI, más del 70% de los desplazamientos en el país se concentran en entornos urbanos densos. Este fenómeno ha convertido a las ciudades en laboratorios de resistencia para los vehículos convencionales, donde el tráfico pesado y los ciclos de frenado constantes castigan el consumo de combustible. En este escenario, la Toyota Highlander Hybrid emerge no solo como una opción de transporte familiar, sino como una herramienta tecnológica diseñada para dominar la selva de asfalto y, al mismo tiempo, ofrecer la potencia necesaria para conquistar la carretera.

El pilar fundamental de la Highlander es su sistema híbrido eléctrico (HEV), una tecnología que Toyota ha perfeccionado durante décadas. Este sistema combina un motor de combustión interna de 2.5 litros con un motor eléctrico de imanes permanentes de respuesta inmediata. Juntos, entregan una potencia total de 243 HP, una cifra que permite rebases seguros y una aceleración fluida.

Sin embargo, el dato que realmente redefine el segmento es su eficiencia: un rendimiento combinado de hasta 20.75 km/L. Este nivel de economía es posible gracias a una batería de níquel-hidruro metálico de 288V que se recarga de forma autónoma mediante el frenado regenerativo y el excedente de energía del motor térmico. Para el usuario, esto se traduce en menos visitas a la estación de servicio y una autonomía que permite planear viajes largos con total tranquilidad.

Arquitectura TNGA: Estabilidad y Confort La experiencia de manejo se eleva gracias a la arquitectura global TNGA (Toyota New Global Architecture), específicamente la variante diseñada para SUVs medianos. Esta plataforma no solo reduce el centro de gravedad para ofrecer curvas más estables, sino que mejora significativamente la rigidez estructural. El resultado es un habitáculo silencioso, donde el ruido del exterior se filtra mínimamente, creando un ambiente de lujo y serenidad para los siete u ocho pasajeros que puede albergar, dependiendo de la configuración de los asientos.

Seguridad y Tecnología Inmersiva En un vehículo familiar, la seguridad es innegociable. La Highlander incorpora el sistema Toyota Safety Sense, una suite de asistencias avanzadas que incluye el sistema de pre-colisión, alerta de mantenimiento de carril con asistencia de dirección y control crucero adaptativo. Estos sistemas trabajan en conjunto para prevenir incidentes y reducir la fatiga del conductor en trayectos prolongados. En el interior, la conectividad está garantizada con una interfaz intuitiva compatible con los estándares modernos de integración móvil, permitiendo una gestión fluida del entretenimiento y la navegación.

Contexto Comercial: Liderazgo en Cifras La relevancia de la Highlander se entiende mejor al observar el desempeño de Toyota de México. Desde su llegada al país en 2002, la marca ha mantenido una filosofía de “Pensar Global y Actuar Local”. Al cierre de 2025, la compañía alcanzó un récord histórico de ventas con 126,358 unidades, donde el segmento de híbridos eléctricos representó casi el 37% del total (46,678 unidades). Este éxito se respalda en una sólida infraestructura de manufactura, con plantas en Tijuana y Apaseo el Grande que fortalecen la presencia regional.

Ficha Técnica: Toyota Highlander Hybrid

Tren Motriz: Sistema Híbrido Eléctrico (HEV) de 2.5L.

Sistema Híbrido Eléctrico (HEV) de 2.5L. Potencia Combinada: 243 HP.

243 HP. Batería: Níquel-hidruro metálico (288V).

Níquel-hidruro metálico (288V). Rendimiento Combinado: Hasta 20.75 km/L.

Hasta 20.75 km/L. Plataforma: TNGA (Arquitectura Global de Toyota).

TNGA (Arquitectura Global de Toyota). Seguridad: 8 bolsas de aire + Toyota Safety Sense.

8 bolsas de aire + Toyota Safety Sense. Capacidad: 7 u 8 pasajeros.

Versiones y Precios en México

LE Hybrid: Desde $875,900 MXN .

Desde . XLE Hybrid: Desde $960,900 MXN .

Desde . Limited Hybrid: Desde $1,120,900 MXN.

Competencia en el Mercado Nacional

Honda Pilot: Un referente en espacio interior, aunque su enfoque actual se mantiene en motores de combustión tradicionales en el mercado local. Ford Explorer: Ofrece una propuesta potente y tecnológica, orientada a un perfil de desempeño más deportivo pero con consumos superiores. Mazda CX-90: La apuesta por el lujo premium y motores de seis cilindros, situándose en un peldaño de precio más elevado.

Kia Telluride: Destaca por su diseño audaz y robusto, compitiendo directamente en el espacio de la tercera fila y equipamiento de confort.

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