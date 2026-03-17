Changan México acelera su ofensiva con cuatro lanzamientos

Autor: Roberto Pérez S. | 17/03/2026

Renueva su portafolio clave con tecnología avanzada y diseño de vanguardia para el mercado nacional

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El mercado automotriz mexicano atraviesa una de las transformaciones más dinámicas de su historia, impulsada en gran medida por la llegada y consolidación de marcas globales que apuestan por la innovación y la relación valor-precio. En este escenario, Changan México ha dado un golpe de autoridad con el lanzamiento simultáneo de cuatro nuevos modelos que representan la cuarta generación de sus productos más emblemáticos. Bajo la premisa de “renovarse o morir”, la marca no solo busca mantener su presencia, sino liderar segmentos clave como el de los sedanes compactos y las SUVs.

Alsvin Plus: Redefiniendo el Sedán de Entrada

El Alsvin Plus se presenta como el nuevo punto de entrada a la marca, un sedán compacto que ha sido actualizado para ofrecer una experiencia más refinada. Con un diseño exterior que proyecta modernidad y un interior que prioriza la ergonomía, este modelo busca capturar a los conductores urbanos que no quieren sacrificar estilo por presupuesto. Su equipamiento tecnológico lo posiciona favorablemente frente a competidores tradicionales, ofreciendo una conectividad que anteriormente estaba reservada para segmentos superiores.

La Ofensiva SUV: CS35 MAX y CS55 Plus

En el segmento de las SUVs, Changan introduce la CS35 MAX y la CS55 Plus, vehículos diseñados para familias jóvenes y profesionales que buscan versatilidad. La CS35 MAX destaca por su agilidad en ciudad y una suite de seguridad mejorada, mientras que la CS55 Plus eleva el estándar con acabados más sofisticados y una motorización que equilibra potencia con eficiencia de combustible. Ambos modelos incorporan la última filosofía de diseño de la marca, con parrillas prominentes y firmas lumínicas LED que les otorgan una presencia robusta en el camino.

CS75 Plus: El Buque Insignia de Cinco Pasajeros

El plato fuerte de esta renovación es, sin duda, la nueva versión de la CS75 Plus. Este vehículo es una cátedra de lo que Changan puede lograr en términos de lujo y tecnología. El interior es verdaderamente premium, dominado por un módulo de pantalla triple que integra un panel de instrumentos de 10.25”, una pantalla de infoentretenimiento de 14.6” y, lo más sorprendente, una pantalla táctil para el copiloto de 12.3”.

El confort es otro de los pilares de la CS75 Plus, con asientos que incluyen la función “Gravedad Cero”, calefacción, ventilación y masaje. Mecánicamente, su motor 1.5L Turbo de 178 hp y 206 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades, promete un manejo suave y eficiente con un rendimiento combinado de hasta 15.7 km/l.

Estrategia y Compromiso

Como señaló Samuel Echeverría, COO de Changan México y LATAM, México es el motor que impulsa la expansión de la marca en la región. Estos lanzamientos no son aislados; forman parte de una estrategia integral para consolidar a Changan como una pieza fundamental en el ecosistema automotriz latinoamericano. La marca entiende que el consumidor mexicano es exigente y busca productos que combinen la innovación global con las necesidades locales de durabilidad y respaldo.

Con estos cuatro modelos, Changan no solo renueva sus fierros; renueva su promesa de valor, ofreciendo vehículos que compiten cara a cara con las marcas más establecidas en términos de seguridad, conectividad y diseño.

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