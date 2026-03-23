Geely Coolray 2026 llega a México: Renovación total

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 23/03/2026

La SUV más vendida de la marca china se actualiza con tecnología y seguridad avanzada

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Geely México ha dado un paso firme en la consolidación de su portafolio en el país con la presentación oficial de la Geely Coolray 2026. Este modelo no es uno más en la oferta de la marca china; representa a su SUV más vendida a nivel global y el vehículo que ha funcionado como punta de lanza para su penetración en el competitivo mercado mexicano. Con esta actualización de mitad de ciclo, la Coolray 2026 no solo refresca su imagen, sino que eleva significativamente la apuesta en términos de motorización, habitabilidad, tecnología a bordo y, crucialmente, seguridad.

Diseño Exterior: Una Evolución Agresiva El cambio más evidente de la Coolray 2026 se encuentra en su estética exterior. Adoptando el nuevo lenguaje de diseño “Energy Storm” de Geely, la SUV presenta un frente completamente renovado. Destaca la nueva parrilla “Chronos”, mucho más grande y con un entramado complejo que le otorga una presencia imponente en la calle. Esta parrilla está flanqueada por faros LED más afilados y modernos, que se integran visualmente con las tomas de aire laterales, creando una fascia más agresiva y deportiva.

En los costados, mantiene las líneas de carácter dinámicas y el efecto de techo flotante que ya conocíamos, pero añade nuevos diseños de rines de aluminio (de hasta 18 pulgadas en las versiones tope). La parte trasera también recibe atención con nuevas calaveras LED horizontales que cruzan todo el ancho del vehículo, un difusor trasero más prominente y, manteniendo su sello deportivo, las características cuatro salidas de escape funcionales y un alerón deportivo en la parte superior del medallón. El resultado es una SUV que luce más robusta, moderna y, sobre todo, más costosa de lo que realmente es.

Interior: Un Salto Tecnológico y de Calidad Al ingresar a la cabina, la transformación es aún más notable. El tablero ha sido rediseñado por completo para adoptar una configuración de doble pantalla integrada, una tendencia fuerte en el segmento premium. Frente al conductor se ubica un clúster de instrumentos digital de 10.25 pulgadas, que se une visualmente a una pantalla táctil central de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas. Este sistema no solo es más grande, sino que cuenta con un procesador más rápido y una interfaz de usuario más intuitiva.

La calidad de los materiales ha dado un salto cualitativo. Geely ha incorporado superficies suaves al tacto en las zonas de mayor contacto, nuevas texturas en la consola central y asientos deportivos rediseñados que ofrecen un mejor soporte lateral. La iluminación ambiental personalizable y el techo panorámico (disponible en versiones superiores) contribuyen a crear una atmósfera de mayor lujo y sofisticación.

Desempeño Potente y Eficiente Bajo el cofre, la Coolray 2026 mantiene el confiable motor de 1.5 litros Turbocargado de inyección directa de 4 cilindros. Este bloque genera unos competitivos 172 caballos de fuerza y un torque de 214 lb-pie, cifras que la posicionan en la parte alta de su segmento en cuanto a potencia. La fuerza se transmite a las ruedas delanteras a través de una transmisión automática de doble embrague húmedo (Wet DCT) de 7 velocidades, que ha sido recalibrada para ofrecer cambios más suaves y rápidos, mejorando tanto la aceleración (0 a 100 km/h en alrededor de 7.6 segundos) como la eficiencia de combustible. El conductor puede elegir entre cuatro modos de manejo: Eco, Comfort, Sport y Smart.

Seguridad sin Concesiones Quizás el punto más fuerte de esta actualización es el compromiso con la seguridad. Geely ha escuchado las demandas del mercado mexicano y ahora ofrece una estructura de ultra-alta resistencia y una suite completa de seguridad activa y pasiva. De serie en las versiones superiores, la Coolray 2026 incluye 6 bolsas de aire, control electrónico de estabilidad (ESC), frenos ABS con EBD y monitoreo de presión de llantas.

Lo más destacado es la incorporación de Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS) en la versión tope de gama (GF). Esta suite incluye tecnologías como Control de Crucero Adaptativo (ACC), Asistente de Mantenimiento de Carril (LKA), Frenado Autónomo de Emergencia (AEB), Detección de Punto Ciego (BSD) y una cámara de visión 360° con función de vista 540° (que permite ver “a través” del cofre).

Conclusión La Geely Coolray 2026 llega a México con una propuesta de valor extremadamente sólida. Mantiene el desempeño dinámico que la hizo popular, pero soluciona las áreas de oportunidad de su predecesora con un interior mucho más tecnológico y una carga de seguridad ADAS de primer nivel. Con un precio de entrada competitivo (aproximadamente desde $439,900 MXN, por confirmar según documento), la Coolray 2026 está lista para no solo seguir siendo la más vendida de Geely, sino para pelear el liderazgo de su segmento.

FICHA TÉCNICA

MOTOR Y DESEMPEÑO

Motor: 1.5L Turbo GDI (Inyección Directa)

1.5L Turbo GDI (Inyección Directa) Cilindros: 4 en línea

4 en línea Potencia: 172 HP

172 HP Torque: 214 lb-pie

214 lb-pie Transmisión: DCT de 7 velocidades (Doble Embrague Húmedo)

DCT de 7 velocidades (Doble Embrague Húmedo) Tracción: Delantera (FWD)

Delantera (FWD) Aceleración (0-100 km/h): 7.6 segundos (aprox.)

7.6 segundos (aprox.) Modos de Manejo: Eco, Comfort, Sport, Smart

EXTERIOR Y DISEÑO

Lenguaje: Energy Storm

Energy Storm Parrilla: “Chronos” con diseño de entramado

“Chronos” con diseño de entramado Iluminación: Faros Full LED con Luces Diurnas (DRL)

Faros Full LED con Luces Diurnas (DRL) Techo: Panorámico (GF)

Panorámico (GF) Rines: Aluminio de 17″ o 18″ (según versión)

Aluminio de 17″ o 18″ (según versión) Trasera: Salidas de escape cuádruples funcionales y Alerón deportivo

Salidas de escape cuádruples funcionales y Alerón deportivo Colores: Varios disponibles (ej. Lavanda, Gris, Blanco)

INTERIOR Y TECNOLOGÍA

Pantallas: Configuración de doble pantalla integrada

Configuración de doble pantalla integrada Clúster Digital: 10.25″

10.25″ Infoentretenimiento: Pantalla táctil de 12.3″

Pantalla táctil de 12.3″ Conectividad: Apple CarPlay / Android Auto (por confirmar si es inalámbrico)

Apple CarPlay / Android Auto (por confirmar si es inalámbrico) Asientos: Deportivos con piel sintética (GF)

Deportivos con piel sintética (GF) Confort: Aire acondicionado automático, Iluminación ambiental personalizable (GF)

Aire acondicionado automático, Iluminación ambiental personalizable (GF) Cajuela: 330 litros (expandible)

SEGURIDAD Y ASISTENCIAS (ADAS)

Estructura: Ultra-alta resistencia

Ultra-alta resistencia Bolsas de Aire: Hasta 6 (GF)

Hasta 6 (GF) Sistemas: ESC, ABS, EBD, HHC, HDC

ESC, ABS, EBD, HHC, HDC ADAS (Versión GF): Control de Crucero Adaptativo (ACC) Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) Asistente de Mantenimiento de Carril (LKA) Detección de Punto Ciego (BSD) Cámara 540° (Visión 360° + Vista de Chasis Translúcido)



Competidores en potencia y dinamismo):

Estos son los rivales directos de la Coolray si el cliente prioriza cómo se maneja el auto y la potencia del motor.

Changan CS35 Plus: (Motor 1.4L Turbo con 158 HP). Es su rival más cercano en origen y propuesta de valor, aunque la Coolray es más potente. Suzuki Vitara Boosterjet: (Motor 1.4L Turbo con 138 HP). Aunque menos potente en papel, su ligereza la hace muy ágil. La Coolray la supera en tecnología interior y seguridad ADAS moderna. MG ZS (versiones superiores): (Motor 1.5L con 113 HP o 1.3L Turbo en algunas variantes). La Coolray la supera significativamente en potencia y refinamiento de transmisión. Volkswagen Nivus: (Motor 1.0L TSI con 114 HP). Se percibe más refinada y europea, pero la Coolray ofrece mucha más potencia y espacio interior por el precio.

Competidores en PRECIO Y VALOR (Costo-Beneficio y ADAS):

Estos rivales compiten por el cliente que busca el mejor equipamiento por su dinero, especialmente en seguridad avanzada.

MG ZS / Changan CS35 Plus: Pelean fuertemente en el precio de entrada de sus versiones básicas. La Coolray GF (tope) justifica la diferencia de precio con mejores ADAS y potencia. Nissan Kicks / Chevrolet Groove: Son líderes de ventas tradicionales en el segmento. Compiten en precio, pero sus motores atmosféricos son mucho menos potentes que el Turbo de Geely. La Coolray GF ofrece una suite de seguridad ADAS más completa que las versiones equivalentes en precio de estos modelos. Toyota Raize: Compite por el precio más bajo del segmento, pero es un vehículo de categoría inferior en tamaño, potencia y refinamiento general. Omoda C5: Otro competidor chino con un enfoque muy tecnológico y de diseño. La Coolray ofrece un manejo más deportivo y un interior percibido como de mejor calidad de materiales.

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