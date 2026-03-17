ANPACT impulsa competitividad regional ante revisión del T-MEC

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 17/03/2026

Busca fortalecer la competitividad de Norteamérica y renovar flotas

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com.mx

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) ha manifestado su total disposición para colaborar estrechamente con la Secretaría de Economía en el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuyas mesas de diálogo están programadas para iniciar formalmente el próximo 16 de marzo. Bajo el liderazgo de Rogelio Arzate, presidente de la asociación, el sector se prepara para enfrentar una revisión que califica de compleja, pero que a su vez representa una oportunidad estratégica para consolidar la integración productiva de la región.

El posicionamiento de la ANPACT es contundente: el T-MEC debe preservarse como un acuerdo trilateral robusto. La asociación enfatiza que la sinergia con el gobierno federal es indispensable para garantizar que las reglas del juego permitan a México seguir siendo un pilar fundamental en la cadena de suministro de vehículos pesados en América del Norte. Entre las prioridades señaladas para este proceso de revisión destaca la necesidad de fortalecer la competitividad regional frente a otros bloques económicos, asegurando que el contenido regional y las normativas aduaneras faciliten el flujo comercial.

Un punto crítico que la industria pondrá sobre la mesa es la contención de la importación de vehículos pesados usados provenientes de Estados Unidos. Para la ANPACT, la entrada desmedida de estas unidades no solo afecta el mercado interno y el empleo en México, sino que también impacta negativamente en los objetivos de seguridad vial y sustentabilidad ambiental. En este sentido, Arzate subrayó la urgencia de implementar esquemas de financiamiento e incentivos fiscales que impulsen la renovación de flotas, permitiendo a los transportistas acceder a tecnologías más limpias y eficientes producidas en territorio nacional.

Las cifras más recientes del sector refuerzan la importancia de estas peticiones. Durante febrero de 2026, la industria de vehículos pesados registró niveles que, si bien muestran actividad, aún se encuentran por debajo de los referentes pre-pandemia. En comparación con febrero de 2019, la producción experimentó una reducción del 57.2%, al alcanzar únicamente las 6,974 unidades. Por su parte, las exportaciones sumaron 7,849 vehículos, lo que representa un descenso del 42.5% frente al mismo periodo de 2019. En el mercado interno, las ventas al mayoreo y menudeo también reportaron variaciones negativas del 28.2% y 27.7%, respectivamente.

Ante este panorama, la ANPACT reafirma su compromiso como el principal exportador de tractocamiones a nivel mundial. La industria nacional no solo busca recuperar los volúmenes históricos, sino liderar la transición hacia una movilidad más segura y eficiente, siempre bajo el amparo de un marco legal internacional sólido que fomente la inversión y la certidumbre jurídica en toda la región.

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