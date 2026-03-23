Fiat Pulse Abarth 2026: El antídoto deportivo llega

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 23/03/2026

El primer SUV del escorpión se renueva con más potencia, diseño y refinamiento

JULIO BRITO A.

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La firma del escorpión ha vuelto a inyectar su veneno en el asfalto mexicano, esta vez con una evolución significativa de su producto más disruptivo: el Fiat Pulse Abarth 2026. Desde su concepción, este modelo rompió los esquemas al presentarse como el primer SUV de Abarth en el mundo, y su llegada para el año modelo 2026 consolida su posición como la única opción en su categoría con un tratamiento 100% deportivo.

Diseño: La estética del escorpión.- Visualmente, el Pulse Abarth 2026 no oculta sus intenciones. El frontal ha sido completamente rediseñado con una fascia de líneas prominentes que le otorgan un aspecto imponente. La parrilla superior, en un acabado negro brillante y rojo, presenta líneas verticales acentuadas que refuerzan su agresividad, acompañadas por nuevos faros antiniebla LED. Un detalle sutil pero poderoso es la inclusión del logotipo Abarth en tono oscuro en el centro de la parrilla, con el icónico escorpión resguardando la esquina inferior.

En los costados, destacan los nuevos rines de aleación ligera de 18 pulgadas en negro brillante con detalles en rojo. La parte trasera completa la estampa Racing con una antena tipo aleta de tiburón y un escape de doble punta cromada de 3 pulgadas, responsable de emitir el rugido característico que define a la marca.

Interior: Sofisticación y Confort Deportivo.- Al abrir la puerta, el ambiente Premium en tonos oscuros da la bienvenida a un habitáculo que ahora es más sofisticado. La gran novedad es el techo solar panorámico con cortinilla eléctrica, que aporta una sensación de amplitud única. Los asientos deportivos han sido rediseñados con un corte anatómico, costuras rojas y el nombre Abarth bordado, ofreciendo ahora ajustes eléctricos para el conductor. Los materiales suaves al tacto y los acabados específicos elevan la calidad percibida, recordándonos que estamos ante una versión especial.

Ingeniería: Corazón Turbo.- Bajo el cofre se encuentra el aclamado motor Turbo 270 de 1.3 litros. Este bloque desarrolla 173 hp y 198 lb-pie de torque, cifras que, combinadas con un peso contenido de apenas 1,281 kg, le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en solo 7.6 segundos. La transmisión es una automática AISIN de 6 velocidades con control manual secuencial, calibrada específicamente para un desempeño ágil.

La dinámica de conducción ha sido ajustada milimétricamente. La suspensión es un 13% más firme que el modelo de serie, y el eje posterior ha ganado un 15% en rigidez torsional, lo que se traduce en un menor balanceo de la carrocería en curvas cerradas. Para los puristas, el modo de manejo “Poison” ofrece un mapa de aceleración especial que permite alcanzar la velocidad deseada un 60% más rápido que en modo Sport.

Seguridad y Tecnología de Vanguardia El Pulse Abarth no descuida la era digital. Cuenta con un centro multimedia de 10.1 pulgadas con la plataforma Connect////Me, que ofrece más de 30 servicios conectados y acceso a asistentes como Alexa o Google Assistant. En seguridad, la oferta es robusta gracias a la inclusión de ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción), que incluyen frenado automático de emergencia y alerta de cambio de carril. Además, equipa de serie bolsas de aire frontales y laterales de tórax y cabeza para todos los pasajeros.

Ficha Técnica Fiat Pulse Abarth 2026

Categoría Especificación Motor 1.3L Turbo 270 Potencia / Torque 173 hp / 198 lb-pie Transmisión Automática de 6 velocidades (AISIN) 0 – 100 km/h 7.6 segundos Velocidad Máxima $215~km/h$ Peso Curvatura 1,281 kg Suspensión Específica Abarth (13% más firme) Rines Aleación ligera 18″ Precio Desde $475,900 pesos

Análisis de Competencia en México

En el mercado mexicano, el Fiat Pulse Abarth 2026 se sitúa en un nicho particular de B-SUVs.

En Precio: Compite con modelos como el Volkswagen Nivus Highline y el Seat Arona FR , que rondan el rango de los $460,000 a $490,000 pesos.

Compite con modelos como el y el , que rondan el rango de los $460,000 a $490,000 pesos. En Desempeño: Su rival más cercano en prestaciones dinámicas es el Suzuki Vitara Boosterjet, aunque el Pulse Abarth lo supera en potencia bruta (173 hp vs 138 hp) y ofrece un enfoque visual y de suspensión mucho más radical y deportivo.

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