• El músculo de Stellantis y la apuesta por Leapmotor • Seis marcas unidas bajo una misma estrategia de movilidad • Evento que sorprendió por la respuesta masiva del público

• El músculo de Stellantis y la apuesta por Leapmotor • Seis marcas unidas bajo una misma estrategia de movilidad • Evento que sorprendió por la respuesta masiva del público

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 12/04/2026

JULIO BRITO A.

El reciente despliegue de Stellantis México en el Centro Citibanamex, con su masivo Stellar Autofest, no fue simplemente una exhibición de autos; fue una declaración de soberanía industrial en un mercado que se encuentra en plena reconfiguración. Para un gigante que gestiona un ecosistema de marcas tan diverso —desde la robustez de RAM hasta la sofisticación de Alfa Romeo—, el reto no solo es vender unidades, sino demostrar que la suma de sus partes genera un rendimiento estratégico superior al de sus competidores individuales.

La sinergia como escudo.- El primer gran acierto del evento fue la exhibición coordinada de su portafolio. Stellantis mostró que posee una solución para cada micro-segmento del mercado mexicano. Mientras marcas como Jeep y RAM capitalizan el orgullo del “Hecho en México” —con la producción de la Grand Cherokee 4xe en Toluca y la RAM 1500 en Saltillo—, otras como Peugeot y Fiat cubren la movilidad urbana y el diseño europeo.

Este “músculo” se traduce en una ventaja competitiva en términos de red de distribución y servicios de posventa a través de Mopar. La capacidad de ofrecer una experiencia unificada para doce marcas bajo un mismo techo financiero y de servicio es un rendimiento que pocas compañías pueden igualar.

Sin embargo, el movimiento más audaz y el que mayor rendimiento tecnológico promete a largo plazo es la introducción de Leapmotor. Al integrar esta marca a su estructura, Stellantis no solo añade una decimotercera insignia a su portafolio, sino que adquiere un “caballo de Troya” tecnológico. Leapmotor le permite al grupo saltarse años de desarrollo en plataformas eléctricas de bajo costo y software avanzado, posicionándose de inmediato para competir en la gama de entrada de vehículos eléctricos, un terreno donde las marcas chinas han tomado la delantera.

El equilibrio entre la herencia y la innovación.- No obstante, este éxito masivo no está exento de riesgos significativos. El primero es la complejidad de gestión. Mantener la identidad propia de marcas tan distintas como Dodge y Leapmotor sin que se canibalicen entre sí requiere una precisión quirúrgica en marketing y segmentación. Existe el riesgo de que el consumidor se confunda ante un abanico tan amplio de opciones o que la atención de la red de distribuidores se diluya.

El segundo riesgo es la dependencia tecnológica externa. Aunque la alianza con Leapmotor es una jugada brillante para acortar la brecha de electrificación, Stellantis debe asegurarse de que la integración de esta nueva marca no opaque el desarrollo de tecnología propia en sus plataformas globales. La percepción de “marca china” en un grupo de herencia estadounidense y europea todavía genera reticencia en ciertos sectores del mercado premium mexicano.

Finalmente, el riesgo macroeconómico. La apuesta por la producción nacional en Toluca y Saltillo es un rendimiento de inversión admirable, pero queda sujeta a la volatilidad de las reglas del T-MEC y a la brecha entre los anuncios de inversión y el gasto real en infraestructura de carga eléctrica en el país.

Conclusión estratégica.- El Stellar Autofest confirmó que Stellantis México está jugando a la ofensiva. Al mostrar su músculo masivo y abrazar la tecnología de Leapmotor, la compañía ha blindado su oferta para los próximos cinco años. El rendimiento parece garantizado si logran capitalizar su capacidad instalada en México y transformar su nueva marca tecnológica en un estándar de confianza para el consumidor local. Stellantis no solo se mantiene vigente; está dictando el ritmo de la consolidación automotriz en el país.