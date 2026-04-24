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El Alfa Romeo Duetto cumple 60 años de historia

Autor: Editor De Contenidos | 24/04/2026

Un ícono del diseño italiano y la ingeniería automotriz cumple seis décadas como símbolo de elegancia, historia y pasión.

 

El legendario Alfa Romeo Duetto celebra seis décadas como uno de los modelos más emblemáticos en la historia del automóvil. Presentado en 1966 durante el Salón del Automóvil de Ginebra, este roadster italiano rápidamente conquistó al mundo gracias a su diseño elegante, su ingeniería avanzada y su inconfundible ADN deportivo.

Con más de 124 mil unidades vendidas y una producción que se extendió durante 28 años, el Duetto se consolidó como el modelo más longevo y popular de Alfa Romeo. Su desarrollo, a cargo de Pininfarina, dio vida a una silueta icónica que evolucionó a lo largo de cuatro generaciones, manteniendo siempre su esencia.

Más allá de sus especificaciones técnicas, el Duetto se convirtió en un símbolo cultural, presente en el cine, la televisión y en la memoria colectiva de los amantes del automovilismo. Hoy, su legado sigue vigente a través de programas de restauración y certificación que preservan su autenticidad.

A 60 años de su debut, Alfa Romeo no solo celebra un modelo, sino una filosofía: la combinación perfecta entre diseño, desempeño y emoción que continúa inspirando el futuro de la marca.

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