Corvette 2026: El hiperdeportivo de 1,250 Hp

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 21/04/2026

Chevrolet introduce la versión ZR1X como el modelo más rápido y avanzado de su historia

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

El panorama de los superdeportivos en México ha dado un giro radical con el anuncio del inicio de comercialización de la gama Chevrolet Corvette 2026. Esta evolución de la octava generación (C8) no solo trae consigo una estética refinada, sino que marca el debut absoluto de la versión ZR1X, un vehículo que por sus cifras de desempeño entra directamente en el exclusivo territorio de los hiperdeportivos globales, desafiando a las marcas más prestigiosas de Europa.

El Corvette 2026 destaca por un habitáculo completamente rediseñado, enfocado en mejorar la ergonomía y la posición del conductor. Carlos de la Mora, Gerente de Mercadotecnia de Chevrolet, resalta que este balance permite que el auto sea disfrutable en el día a día sin perder su agresivo ADN de pista. El interior ahora incorpora una impresionante configuración de triple pantalla digital, incluyendo un cuadro de instrumentos de 14 pulgadas y una consola central de 12.7 pulgadas, asegurando que toda la tecnología y conectividad, potenciada por Google Integrado y OnStar, esté siempre al alcance de la mano.

Sin embargo, el verdadero protagonista es el Corvette ZR1X. Este modelo integra un sistema híbrido electrificado que entrega una potencia total de 1,250 HP. Combina el motor V8 LT7 biturbo de 1,064 HP en el eje trasero con un motor eléctrico delantero de 186 HP, logrando una tracción integral electrificada (eAWD) que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 2 segundos. Para detener tal potencia, cuenta con frenos cerámicos de 16.5 pulgadas con calipers Alcon y un paquete aerodinámico que genera hasta 544 kg de carga.

La gama Corvette 2026 está disponible a través de las 10 Tiendas Chevrolet Performance en México con los siguientes precios: el Stingray Z51 desde $3,213,300 MXN, el Z06 en $4,164,900 MXN, el ZR1 en $5,339,000 MXN y el exclusivo ZR1X en $5,719,000 MXN.

En términos de competencia, el ZR1X se posiciona de forma única. Por precio, su rival más cercano es el Porsche 911 Turbo S; sin embargo, en términos de potencia bruta y tecnología híbrida, compite con el Ferrari 296 GTB o el McLaren Artura. Con 1,250 caballos de fuerza, el Corvette ofrece una relación valor-desempeño que lo coloca en la cima de la ingeniería automotriz actual, consolidándose como la máxima insignia deportiva de Chevrolet.

Ficha Técnica: Chevrolet Corvette 2026 (ZR1X)

Concepto Especificación Motor Térmico V8 LT7 5.5L Biturbo (1,064 HP / 828 lb-pie) Motor Eléctrico Delantero de 186 HP y 145 lb-pie Potencia Total 1,250 HP Tracción Integral electrificada (eAWD) Aceleración 0-100 km/h en < 2 segundos Frenos Carbocerámicos de 16.5″ con calipers Alcon Aerodinámica Paquetes ZTK y Carbon Aero (544 kg de carga) Precios en México Desde $3,213,300 hasta $5,719,000 (ZR1X)

Precios y Competencia en el Mercado Mexicano

La gama Corvette 2026 se comercializa a través de las 10 Tiendas Chevrolet Performance en México con los siguientes precios:

Stingray Z51: Desde $3,213,300 MXN.

Desde $3,213,300 MXN. Corvette Z06: $4,164,900 MXN.

$4,164,900 MXN. Corvette ZR1: $5,339,000 MXN.

$5,339,000 MXN. Corvette ZR1X: $5,719,000 MXN (Unidades limitadas).

Competencia por precio y desempeño:

En el mercado mexicano, el Corvette ZR1X compite directamente con titanes europeos. Por rango de precio, sus rivales incluyen al Porsche 911 Turbo S (cuyo precio ronda los 5 millones de pesos) y versiones del McLaren Artura o el Ferrari 296 GTB, aunque el Corvette ofrece una ventaja de potencia bruta significativa (1,250 HP) frente a estos modelos, posicionándose con una relación valor-desempeño difícil de igualar en el segmento de hiperdeportivos.

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