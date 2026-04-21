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Nissan acelera con IA y renovada estrategia global

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 21/04/2026

Implementará tecnología AI Drive en el noventa por ciento de modelos

 

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

 

En un movimiento estratégico que redefine el panorama automotriz mundial, Nissan Motor Co., Ltd. ha presentado su visión de largo plazo titulada “Inteligencia de Movilidad para la Vida Diaria”. Bajo el liderazgo de Ivan Espinosa, presidente y CEO de la compañía, la firma japonesa busca integrar la Inteligencia Artificial (IA) como el núcleo de su próxima generación de vehículos, con el ambicioso objetivo de que la tecnología Nissan AI Drive esté presente en el 90% de sus modelos futuros.

Esta nueva dirección estratégica, anunciada desde Yokohama, Japón, no solo se centra en la autonomía y la asistencia al conductor, sino que propone una simbiosis entre el vehículo y la vida cotidiana del usuario. El primer gran exponente de esta era será el nuevo Nissan Elgrand, cuyo lanzamiento está previsto para el verano de 2026. Este modelo incorporará la siguiente generación de ProPILOT, con capacidades autónomas de extremo a extremo que se perfeccionarán hacia finales del año fiscal 2027.

La optimización del portafolio es otro de los pilares de este plan. Nissan ajustará su oferta global de 56 a 45 modelos, priorizando aquellos con mayor potencial de crecimiento y rentabilidad. Esta reestructura se organiza en cuatro categorías clave: Heartbeat (identidad e innovación), Core (estabilidad global), Growth (expansión en mercados emergentes) y Partner (colaboraciones). Entre los lanzamientos destacados se encuentran la nueva X-Trail e-POWER, el Juke EV para Europa y el emblemático Skyline para el mercado japonés.

A nivel de mercados, Nissan ha redefinido los roles de sus regiones líderes. Estados Unidos se enfocará en recuperar el millón de ventas anuales para 2030, impulsado por el regreso de modelos icónicos como la Xterra. China, por su parte, se convertirá en el motor de eficiencia de costos y un centro neurálgico para las exportaciones globales de vehículos de nuevas energías (NEV).

México continúa consolidándose como una pieza fundamental en el tablero de Nissan. El país es reconocido como un “ancla clave de rentabilidad e industrialización”, manteniendo la mayor participación de mercado global para la marca y sirviendo como base productiva estratégica para abastecer a toda América. Con este plan, Nissan no solo busca vender automóviles, sino ofrecer una experiencia de movilidad más segura, intuitiva y profundamente integrada en la rutina diaria de sus clientes

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