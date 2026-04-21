Aguascalientes, el edén de Nissan

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 21/04/2026

En solo 6 meses se armó la línea de producción con herramental de las plantas de Argentina y Civac

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

El pasado 15 de abril de 2026 quedará marcado como un hito en la historia de la industria automotriz mexicana. En una ceremonia que desbordó optimismo y precisión técnica, Nissan Mexicana inauguró formalmente la nueva línea de producción de la icónica Nissan Frontier en su complejo de Aguascalientes. Este movimiento no es solo una adición al catálogo de la planta; representa la consolidación de Aguascalientes como un “hub” estratégico de manufactura global, fruto de una inversión de 96 millones de dólares y una proeza logística sin precedentes en la región.

Una hazaña logística en tiempo récord

La llegada de la Frontier a Aguascalientes es el resultado de una operación de “reubicación” masiva. Durante el evento, se destacó que parte del herramental crítico fue trasladado desde las plantas de Argentina y CIVAC (Morelos) para centralizar la producción de pick-ups en este complejo. Lo más impresionante fue la construcción de una nave industrial de 100,000 metros cuadrados en un tiempo récord de solo ocho meses.

Para dimensionar el esfuerzo, los ejecutivos detallaron que se movieron 2,182 piezas de producción desde Argentina a través de 560 contenedores, transportados en seis barcos durante 53 días seguidos de logística ininterrumpida. Además, la operación requirió el traslado de 250 técnicos especializados desde CIVAC hacia Aguascalientes, asegurando que el conocimiento y la maestría técnica se mantuvieran intactos en el nuevo recinto.

El músculo de Nissan: Eficiencia y Poder

Con esta nueva línea, el complejo de Aguascalientes ahora produce un vehículo cada 47 segundos, consolidándose como el principal centro de producción de Nissan en América Latina. La eficiencia alcanzada es notable: la planta tiene la capacidad de fabricar entre 17 y 65 vehículos por hora, dependiendo de la demanda, enfocándose especialmente en abastecer los mercados de México y América Latina con la Frontier y la NP300.

Joao Busquet, directivo clave en la operación, enfatizó la velocidad del proyecto: “Aguascalientes se vuelve más fuerte al atraer las operaciones más sólidas del mundo. Hace solo seis meses colocamos la primera piedra y hoy este sueño es una realidad”. Por su parte, Dave Johnson, vicepresidente de manufactura, suministro y compras en América, resaltó las 240 mil horas de entrenamiento impartidas a los trabajadores para asegurar que la transformación de la planta se realizara sin detener ni un solo día la producción global.

Aguascalientes: Un refugio para la inversión

La presencia de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, subrayó la importancia política y social del proyecto. Durante su intervención, la mandataria destacó que el estado se consolida como el segundo productor de autos ligeros en México, gracias a un ecosistema que garantiza paz social y respeto al estado de derecho.

“Nissan llegó hace 44 años y desde entonces el talento local se ha perfeccionado. Aquí se produce un auto cada 47 segundos, lo que genera más de 6 mil empleos directos e indirectos“, afirmó la gobernadora. Jiménez también hizo mención honorífica a la Universidad Nissan, una institución única que prepara a los 19 mil trabajadores de la compañía a nivel nacional para los retos de la electromovilidad y la industria 4.0. “En Aguascalientes hay condiciones para crecer y permanecer; el optimismo es total porque sabemos que nuestro talento es de clase mundial”, concluyó.

El legado de 65 años y la mirada al futuro

Nissan celebra 65 años de presencia en México y 18 años consecutivos como líder de mercado. Con la incorporación de la Frontier, la planta de Aguascalientes suma seis modelos bajo su techo (Versa, Sentra, Kicks, March y ahora NP300/Frontier), impulsados por motores fabricados en la planta Nissan Powertrain, que entrega un motor terminado cada 36 segundos.

La nota estratégica del evento fue el anuncio de una nueva pick-up híbrida en el futuro cercano, lo que marca la continuación del camino hacia la electromovilidad. Con una participación del 18% en el mercado nacional y 276 mil vehículos vendidos en 2025, Nissan no solo busca vender autos, sino consolidar a México como su cuarto mercado más importante a nivel global, exportando calidad “Hecha en México” con ADN japonés.

Ficha Técnica: El Hub de Aguascalientes

Inversión: 96 millones de dólares.

96 millones de dólares. Capacidad de Producción: 1 vehículo cada 47 segundos.

1 vehículo cada 47 segundos. Modelos Producidos: Versa, Sentra, Kicks, March, NP300 y Frontier.

Versa, Sentra, Kicks, March, NP300 y Frontier. Nave Industrial: 120,000 m² totales de nueva construcción.

120,000 m² totales de nueva construcción. Empleos: Planta de 19,000 trabajadores a nivel nacional.

Logística: 2,182 piezas críticas trasladadas desde Argentina

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