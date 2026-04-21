Toyota RAV4 PHEV 2026: Electrificación sin límites

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 21/04/2026

El primer híbrido conectable de la marca debuta en un vibrante Energy Fest

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

La noche en el Foro BBVA de Santa Fe no fue simplemente un evento de lanzamiento; fue una manifestación sensorial del futuro de la industria automotriz en nuestro país. Con una convocatoria masiva que reunió a más de 3,000 personas —entre clientes leales, socios estratégicos, ejecutivos de alto nivel y medios de comunicación—, el Toyota Energy Fest se erigió como el escenario perfecto para presentar la joya de la corona de la marca japonesa: la nueva RAV4 PHEV 2026. El ambiente, cargado de una energía azul eléctrica que bañaba cada rincón del recinto, reflejaba la importancia de este hito: el primer vehículo híbrido eléctrico conectable de Toyota en México.

Una Visión Estratégica: Electrificación para Todos.- Más allá de las luces y la música, el núcleo del evento residió en el mensaje de sus líderes. Luis Lozano, Presidente de Toyota Motor de México, fue contundente al hablar sobre el camino hacia la neutralidad de carbono. Para Lozano, la estrategia no se trata de una transición abrupta, sino de un proceso ordenado y lógico que considere la infraestructura y las necesidades reales del país. Esta visión “multi-tecnológica” es lo que permite a Toyota ofrecer soluciones que van desde híbridos convencionales hasta este nuevo paso conectable, asegurando que nadie se quede atrás en la ruta hacia las cero emisiones.

Por su parte, Guillermo Díaz, Presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México, enfatizó el papel crucial de la red de distribuidores y el apoyo de los medios especializados. Díaz agradeció la labor de posicionar el concepto de “electrificación para todos”, destacando que el éxito de la marca —que cerró 2025 con un récord de 126,358 unidades vendidas— es el resultado de una confianza construida a lo largo de décadas. “Este lanzamiento es la respuesta a una demanda de movilidad que busca potencia sin sacrificar el compromiso ambiental”, señaló durante el brindis que dio inicio a la nueva era de RAV4.

Ingeniería de Vanguardia: La RAV4 más potente de la historia.- Entrando en materia técnica, la RAV4 PHEV 2026 se posiciona como el referente absoluto de su segmento. Bajo el cofre, encontramos un sistema híbrido eléctrico de sexta generación que combina un motor de combustión de 2.5 litros con un avanzado sistema de motores

El Foro BBVA en Santa Fe se transformó ayer en el epicentro de la movilidad del futuro con el Toyota Energy Fest. Bajo un cielo iluminado por luces azul eléctrico y ante una audiencia de 3 mil invitados —entre clientes leales, socios estratégicos y la plana mayor de la marca—, Toyota México celebró no solo un lanzamiento, sino un cambio de era.

Ejecutivos como Gerardo Romero, vicepresidente de Operaciones, destacaron que este modelo es la pieza que faltaba en su estrategia “multi-tecnológica”, permitiendo a los mexicanos dar el siguiente paso hacia la electrificación total sin miedos.

Potencia y Versatilidad.- La RAV4 PHEV 2026 no es solo una versión más de la SUV más vendida de Toyota; es la más potente y avanzada hasta la fecha. Equipada con un sistema híbrido eléctrico de sexta generación, combina un motor de combustión de 2.5 litros con un potente motor eléctrico para entregar una potencia conjunta de 324 HP. Esta configuración permite aceleraciones vigorosas y, lo más importante, una conducción en modo 100% eléctrico de hasta 84 km.

Lo que realmente separa a este modelo es su batería de ion-litio de 22.7 kWh. Para el usuario urbano, esto significa que la mayoría de sus trayectos diarios podrán realizarse sin gastar una gota de combustible. La recarga es sencilla: en una toma de 240V se alcanza la carga completa en 3.5 horas, mientras que en una toma convencional de 120V basta con dejarla conectada durante la noche para obtener más del 50% de la batería.

En el interior, la sofisticación es total. Es el primer modelo en México en incorporar los Connected Services, una plataforma digital que permite localizar el vehículo, encender el aire acondicionado de forma remota o pedir asistencia SOS desde el celular. La pantalla táctil de 12.9 pulgadas y el sistema de audio JBL de 9 bocinas completan una experiencia premium.

Ficha Técnica: Toyota RAV4 PHEV 2026

Concepto Especificación Motorización Híbrido Eléctrico Conectable (Plug-In) Motor Combustión 2.5L, 4 cilindros Potencia Combinada 324 HP Autonomía Eléctrica Hasta 84 km Rendimiento Combinado $25.25~km/l$ Batería Ion-Litio de 22.7 kWh Tracción AWD E-Four Tecnología Connected Services y Toyota Safety Sense 4.0 Seguridad 8 bolsas de aire y Star Safety System Precio $999,000 MXN

Comparativo con la Competencia

Atributo Toyota RAV4 PHEV Mitsubishi Outlander PHEV Potencia 324 HP (Líder en desempeño) ~248 HP Autonomía EV 84 km (Ideal para CDMX) ~61 – 87 km Precio $999,000 MXN $918,000 – $1,058,000 MXN Seguridad TSS 4.0 (Más avanzada) ADAS convencionales Infoentretenimiento Pantalla 12.9″ + Connected Services Pantalla 9″

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