El Renacer de la Leyenda: Ford Mustang Dark Horse SC

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 24/04/2026

La culminación del rendimiento americano llega a México con setecientos noventa y cinco caballos de potencia

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El panorama de los vehículos de alto desempeño en México está a punto de transformarse. Con el anuncio oficial del Ford Mustang Dark Horse SC, la firma del óvalo azul no solo presenta un automóvil, sino un manifiesto de ingeniería que redefine los límites de lo que un “pony car” puede lograr en la calle y en la pista. Este modelo se posiciona como la variante Dark Horse más potente jamás creada, estableciendo un nuevo estándar de velocidad y precisión.

Ingeniería de Pista para la Calle.- El desarrollo del Dark Horse SC no es un esfuerzo aislado. Según Mark Rushbrook, director global de Ford Racing, este vehículo es el resultado de un “canal directo de innovación” compartido con programas de élite como el Ford GTD y el vehículo de competencia Ford GT3. El objetivo es claro: trasladar el aprendizaje de las carreras de resistencia más exigentes del mundo directamente a las manos del cliente.

Bajo el cofre de aluminio reside el alma de esta bestia: un motor V8 supercargado de 5.2 litros. Lo que hace especial a esta unidad no es solo su desplazamiento, sino su origen. Cada motor es ensamblado a mano por un solo técnico en la planta de Dearborn, Michigan, garantizando un nivel de cuidado y precisión artesanal que rara vez se ve en la producción en serie.

Desempeño y Aerodinámica Extrema.- Para gestionar los 795 caballos de fuerza, Ford ha implementado una transmisión Tremec de doble embrague (DCT) de 7 velocidades. Esta caja permite cambios casi instantáneos, manteniendo una entrega de potencia constante que se traduce en una aceleración visceral. Sin embargo, la potencia sin control no sirve de nada; por ello, el vehículo cuenta con la última generación de la amortiguación magnética MagneRide, que ajusta la firmeza del chasis en milisegundos para mantener los neumáticos pegados al asfalto.

La aerodinámica ha sido llevada al extremo. El nuevo diseño del cofre incluye una ventilación de fibra de carbono que, al configurarse para pista, genera hasta 2.5 veces más carga aerodinámica que el modelo Dark Horse estándar. Para los entusiastas más exigentes, el paquete Track Pack eleva la apuesta mediante una reducción de peso de 150 libras, lograda gracias al uso de rines de fibra de carbono de 20 pulgadas y la eliminación de los asientos traseros.

Conclusión.- El Ford Mustang Dark Horse SC es una carta de amor a los puristas del motor de combustión. Al combinar la brutalidad de un supercargador con la sofisticación de un chasis de carreras, Ford entrega un vehículo que no solo compite, sino que domina. Su llegada a México en 2026 marca un hito para la marca, que celebra más de un siglo de historia en el país con un producto que mira directamente hacia el futuro del alto rendimiento.

Ficha Técnica: Ford Mustang Dark Horse SC

Componente Especificación Motor V8 de 5.2 litros Supercargado (ensamblado a mano) Potencia 795 hp Torque 660 lb-pie Transmisión Tremec DCT de 7 velocidades (Doble Embrague) Suspensión MagneRide de última generación Frenos Brembo Cerámicos de Carbono (con Track Pack) Llantas Michelin Pilot Sport Cup 2 R Aerodinámica Cofre de aluminio con ventilación de fibra de carbono

Competencia en México

El Dark Horse SC entra en un segmento de nicho donde la potencia bruta se encuentra con la tecnología de pista. Sus principales rivales en el mercado mexicano serán:

Chevrolet Camaro ZL1: Su rival histórico, aunque con menor enfoque en aerodinámica de pista extrema comparado con el SC. Porsche 911 GT3: Aunque de distinta arquitectura, compite en precisión y tiempos de vuelta en circuito. Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye: Superior en torque en línea recta, pero menos ágil en curvas técnicas.

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