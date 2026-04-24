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Nissan acelera la electrificación con e-POWER en Latinoamérica

Autor: Editor De Contenidos | 24/04/2026

La marca supera 40 mil unidades vendidas con su tecnología que permite conducción eléctrica sin necesidad de recarga externa.

Nissan marca un nuevo hito en la electrificación en América Latina al superar las 40 mil unidades vendidas con su tecnología e-POWER, consolidando una propuesta innovadora que se adapta a las necesidades reales de la región.

Desde su introducción en 2022, e-POWER ha permitido a miles de usuarios experimentar una conducción 100% eléctrica sin depender de infraestructura de recarga, eliminando una de las principales barreras para la adopción de vehículos electrificados. Este sistema combina un motor eléctrico que impulsa las ruedas con un motor a gasolina que genera la energía necesaria, ofreciendo eficiencia, autonomía y una experiencia de manejo silenciosa y dinámica.

La estrategia de Nissan ha sido clave para impulsar una transición gradual hacia la movilidad sostenible en mercados emergentes, donde la infraestructura aún está en desarrollo. Modelos como Kicks e-POWER y X-Trail e-POWER han sido fundamentales en este crecimiento, posicionándose como opciones competitivas en sus segmentos.

Con presencia en 39 mercados de América Latina, la marca japonesa reafirma su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, apostando por soluciones que combinan tecnología, accesibilidad y eficiencia. Este avance no solo fortalece su liderazgo regional, sino que también sienta las bases para una electrificación más inclusiva y escalable en el futuro.

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