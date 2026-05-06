Las marcas chinas aceleran y sacuden el mercado mexicano.

Autor: Editor De Contenidos | 06/05/2026

Las ventas de autos nuevos crecieron 8.6% en México durante abril de 2026, pero el verdadero golpe lo dieron las marcas chinas con crecimientos explosivos.

China pisa el acelerador en México y las marcas tradicionales comienzan a sentir presión

El mercado automotriz mexicano vive uno de sus momentos más agresivos en transformación. Mientras las ventas de vehículos ligeros nuevos crecieron 8.6% en abril de 2026, las cifras revelan algo todavía más importante: las marcas chinas están avanzando a una velocidad que comienza a preocupar seriamente a fabricantes tradicionales.

De acuerdo con el reporte publicado por el INEGI, la AMIA y la AMDA, durante abril se comercializaron 118,859 vehículos ligeros nuevos en México, mientras que el acumulado enero-abril alcanzó 500,512 unidades, un crecimiento de 4.8% frente al mismo periodo de 2025.

Aunque Nissan México mantiene el liderazgo del mercado con 17.3% de participación, seguida por General Motors México y Volkswagen México, el fenómeno más explosivo viene desde China.

Geely México registró un crecimiento brutal de 283.3% en abril, mientras Changan México avanzó 101.1% y Jetour-Soueast explotó con un impresionante 610.4%.

La tendencia confirma que el consumidor mexicano ya no solo busca precio. Hoy el mercado está respondiendo a diseño, tecnología, equipamiento y electrificación, áreas donde las marcas asiáticas están entrando con fuerza.

Incluso fabricantes relativamente nuevos en el país comienzan a ganar terreno frente a jugadores históricos. MG Motor México mantiene crecimiento acumulado de 20.6%, mientras Toyota México sigue consolidándose con un incremento de 18.7% en abril.

Por otro lado, algunas marcas premium y tradicionales enfrentan señales de desaceleración. Volvo Cars México cayó 43.2% en abril, mientras Lincoln retrocedió 32% y Suzuki disminuyó 23%.

El reporte también deja claro que la electrificación comienza a cambiar las reglas del juego. Nuevos jugadores como Zeekr y Lynk&Co ya aparecen en las estadísticas nacionales, reflejando cómo México se está convirtiendo rápidamente en uno de los mercados más atractivos para las marcas tecnológicas provenientes de China.

La industria automotriz mexicana entra así en una etapa donde la competencia ya no solo depende de reputación histórica. Ahora el verdadero campo de batalla será innovación, conectividad, electrificación y percepción de valor.

Y las marcas chinas ya entendieron perfectamente cómo jugar ese partido.