Jeep lanza en México el Wrangler más exclusivo de 2026.

Autor: Editor De Contenidos | 19/05/2026

Solo existirán 49 unidades del nuevo Wrangler Rubicon Hydro Blue, un SUV extremo que mezcla lujo, tecnología y capacidad Off Road brutal

La aventura extrema tiene un nuevo protagonista en México. Jeep anunció oficialmente la llegada del nuevo Jeep Wrangler Rubicon Hydro Blue 2026, una edición limitada de apenas 49 unidades que combina el ADN más puro del legendario Wrangler con un diseño exclusivo, tecnología premium y capacidades todoterreno que lo colocan nuevamente como uno de los SUV más deseados del mercado.

El nuevo color Hydro Blue debuta por primera vez en el Wrangler Rubicon de dos puertas, convirtiéndose inmediatamente en uno de los lanzamientos más llamativos y exclusivos de la marca para 2026. Jeep apuesta por un tono vibrante que resalta el carácter agresivo y aventurero del vehículo, acompañado de elementos especiales como la parrilla SATIN BLACK, el sistema GRILLE GUARD TRIPLE LOOP, gráficos laterales “1941 BLACK”, cofre RUBICON HIGH PERFORMANCE y defensas de acero reforzadas con WINCH WARN® de 3,600 kg de capacidad para maniobras Off Road extremas.

Además de su diseño imponente, el Wrangler Rubicon Hydro Blue 2026 mantiene la esencia del vehículo todoterreno más icónico del mundo, respaldado por más de ocho décadas de ingeniería 4×4. Jeep presume capacidades extremas con relaciones de escalada de hasta 100:1, profundidad de vadeo de 34 pulgadas y avanzados sistemas de tracción diseñados para conquistar prácticamente cualquier terreno.

En el interior, Jeep eleva significativamente el nivel tecnológico y de confort. El nuevo Wrangler incorpora asientos en piel Nappa Black, ajuste eléctrico de 12 posiciones, asientos calefactables, sistema de audio Premium Alpine y una enorme pantalla táctil Uconnect 5 de 12.3 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Todo pensado para ofrecer una experiencia premium tanto dentro como fuera del asfalto.

Bajo el cofre, este SUV incorpora un motor turbo de 2.0 litros con 270 caballos de fuerza y 295 lb-ft de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades, ofreciendo un equilibrio entre desempeño, eficiencia y capacidad extrema.

El lanzamiento del Jeep Wrangler Rubicon Hydro Blue 2026 llega en un momento donde los vehículos de aventura y edición limitada generan enorme interés entre los consumidores y fanáticos del Off Road. La exclusividad de solo 49 unidades podría convertirlo rápidamente en uno de los modelos más buscados del año dentro del segmento premium todoterreno.

Jeep confirmó que el Wrangler Rubicon Hydro Blue 2026 ya está disponible en México con un precio oficial de $1,422,900 pesos.

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