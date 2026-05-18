Riesgos y Rendimientos * Olinia: El reto eléctrico va más allá del precio * Urge una infraestructura para los eléctricos * En Exportación BYD es la referencia en AL

Riesgos y Rendimientos * Olinia: El reto eléctrico va más allá del precio * Urge una infraestructura para los eléctricos * En Exportación BYD es la referencia en AL

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 18/05/2026

jbritoa@yahoo.com

El próximo 7 de junio marca una fecha clave en la agenda de la política industrial y de movilidad del gobierno federal con la presentación de los tres modelos del vehículo Olinia. La expectativa generada es alta; sin embargo, hasta el momento, el proyecto se ha mantenido estrictamente en el terreno de la narrativa visual a través de videos de prototipos.

Poner a rodar una marca nativa desde cero implica equilibrar una balanza muy delicada entre promesas comerciales y realidades estructurales. A continuación, analizamos los rendimientos proyectados y los riesgos latentes de este lanzamiento.

Los Rendimientos: La promesa de la masificación.- El gran atractivo del Olinia radica en su propuesta de valor económica y ambiental. Los puntos que juegan a su favor si el proyecto logra transitar con éxito del prototipo a la línea de producción son:

Disrupción por precio: Un auto 100% eléctrico con un costo estimado entre $90,000 y $110,000 pesos rompería por completo el mercado de entrada en México, permitiendo el acceso a la electromovilidad a sectores de la población que hoy están completamente excluidos de ella.

Un auto 100% eléctrico con un costo estimado entre rompería por completo el mercado de entrada en México, permitiendo el acceso a la electromovilidad a sectores de la población que hoy están completamente excluidos de ella. Ambición regional: La estrategia de voltear hacia América Latina, comenzando por Centroamérica, plantea una veta de exportación natural para un vehículo de bajas dimensiones y enfoque netamente urbano.

⚠️ Los Riesgos: El cuello de botella comercial e infraestructural.- A pesar del entusiasmo, los desafíos que enfrenta el proyecto son mayúsculos y tocan tanto la geopolítica comercial como las carencias del ecosistema local:

La muralla de BYD en la región: La intención de exportar a Centroamérica y el resto de la región se enfrentará a un competidor formidable. El gigante chino BYD ya mantiene una presencia dominante y agresiva en toda América Latina, respaldada por una economía de escala, cadenas de suministro consolidadas y agresivas estrategias de precio que harán sumamente complicada la penetración del Olinia en esos mercados ecuatoriales.

La intención de exportar a Centroamérica y el resto de la región se enfrentará a un competidor formidable. El gigante chino ya mantiene una presencia dominante y agresiva en toda América Latina, respaldada por una economía de escala, cadenas de suministro consolidadas y agresivas estrategias de precio que harán sumamente complicada la penetración del Olinia en esos mercados ecuatoriales. El mito del auto barato sin red: El verdadero problema de la electromovilidad en México no se resuelve únicamente lanzando autos más baratos. El freno principal para los vehículos 100% eléctricos es la ausencia de una infraestructura nacional de recarga .

El verdadero problema de la electromovilidad en México no se resuelve únicamente lanzando autos más baratos. El freno principal para los vehículos 100% eléctricos es la . El abasto gubernamental en jaque: Hasta hoy, una estación de servicio eléctrica es considerada un artículo de lujo, limitado a quienes poseen el capital para instalar una estación particular en su domicilio. Sin una red de abastecimiento pública y robusta, incluso las flotillas gubernamentales que adopten el Olinia de forma obligatoria sufrirán problemas severos de suministro y paros operativos por falta de carga.

Diagnóstico.- Para que Olinia rinda los frutos esperados y no quede como un esfuerzo voluntarista plasmado en video, el gobierno federal debe entender que el hardware (el auto) no camina sin el software (la infraestructura).

Aquí es donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene una responsabilidad histórica y técnica que aportar: democratizar las estaciones de carga en las vías públicas. Sin una red de abasto real, el auto eléctrico más barato del mercado corre el riesgo de convertirse en un excelente artículo de exhibición, pero inoperante en las calles del país.