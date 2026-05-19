GM producirá Aveo y Groove en Ramos Arispe

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 19/05/2026

Consolida una inversión de mil millones de dólares impulsará la producción local

JULIOBRITO A.

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En un evento de trascendencia para el sector manufacturero nacional, General Motors de México, que lleva Francisco Garza anunció oficialmente un ambicioso proyecto de ensamble denominado “De México para México”. El anuncio, realizado en Toluca con la presencia de Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, y del Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Economía, marca una evolución estratégica para la corporación, orientando su capacidad instalada de clase mundial a satisfacer la demanda de los segmentos de mayor volumen en el mercado interno.

Este nuevo ecosistema de producción se integrará por completo en el Complejo de Manufactura de Ramos Arizpe, Coahuila, una planta que cuenta con una sólida trayectoria en excelencia operativa. El plan arrancará en 2027 con el ensamble de la SUV Chevrolet Groove y, en una etapa subsecuente, sumará al Chevrolet Aveo, uno de los vehículos más vendidos del país. El proyecto forma parte de la masiva inversión de mil millones de dólares que la firma estadounidense anunció a principios de este año, y proyecta alcanzar una capacidad aproximada de 80,000 unidades anuales hacia 2030.

Francisco Garza Rodríguez, Presidente y Director General de GM de México, destacó el carácter nacionalista del desarrollo: “Este es un proyecto concebido en México, para México. Fortalece a la industria nacional, aprovecha la infraestructura y el talento de nuestro país, y contribuye a reducir la dependencia del exterior”. Con estas 80,000 unidades anuales, General Motors superará su misión inmediata de incrementar en un 10% su producción para el mercado local, alineándose de forma directa con los objetivos de sustitución de importaciones y fortalecimiento de proveedores dictados en el “Plan México” de la administración federal.

El impacto del anuncio se extiende profundamente en el tejido laboral y social, ya que las operaciones de GM sostienen más de 23,000 empleos directos y vinculan a cerca de 200,000 puestos adicionales a través de su cadena de proveedores. La incorporación de componentes locales no solo mantendrá activa la banda productiva nacional ante los cambios en las redes logísticas globales, sino que blindará el desarrollo industrial sostenible. Con más de 90 años de historia arraigada en el país, General Motors envía un mensaje de certidumbre a largo plazo, confirmando que México se mantiene como un polo estratégico insustituible para el futuro de la movilidad en la región de Norteamérica.

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