Electromovilidad acelera en México: 95% de usuarios satisfechos

Autor: Editor De Contenidos | 26/05/2026
La Segunda Encuesta Nacional de EMA revela que los vehículos eléctricos consolidan su crecimiento en México, aunque la infraestructura de carga sigue siendo el principal desafío para el sector.
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