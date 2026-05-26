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Electromovilidad acelera en México: 95% de usuarios satisfechos

Autor: Editor De Contenidos | 26/05/2026

La Segunda Encuesta Nacional de EMA revela que los vehículos eléctricos consolidan su crecimiento en México, aunque la infraestructura de carga sigue siendo el principal desafío para el sector.

La electromovilidad en México dejó de ser una apuesta de futuro para convertirse en una realidad cada vez más sólida. De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Electromovilidad realizada por la Electro Movilidad Asociación (EMA), el 95% de los usuarios de vehículos eléctricos (VE) e híbridos conectables (PHEV) asegura estar satisfecho con su experiencia de manejo, mientras que nueve de cada diez conductores afirmaron que volverían a comprar este tipo de tecnología en su próxima adquisición.

El estudio, aplicado a 2,097 usuarios en todo el país, confirma una clara maduración del mercado mexicano respecto a 2025, cuando el nivel de satisfacción alcanzaba 93%. Hoy, el crecimiento de la confianza del consumidor refleja que la movilidad eléctrica gana terreno como una alternativa viable, eficiente y cada vez más integrada a la vida diaria de los automovilistas.

La innovación tecnológica se posicionó como el principal detonante de compra, con 47% de las preferencias, seguida por los beneficios económicos y fiscales (37%), el impacto ambiental positivo (34%) y los menores costos de mantenimiento (32%). Además, los incentivos gubernamentales como la exención de tenencia y verificación vehicular comenzaron a influir con mayor fuerza en la decisión de compra.

Sin embargo, el crecimiento acelerado de la electromovilidad también exhibe retos importantes. El principal obstáculo identificado por los usuarios continúa siendo la infraestructura de carga pública. Cinco de cada diez encuestados consideran insuficiente la red de estaciones en carreteras, especialmente en corredores estratégicos como Acapulco, Querétaro y Guadalajara.

A pesar de ello, los hábitos de uso muestran un ecosistema más maduro y organizado. Dos terceras partes de los propietarios cargan sus vehículos en casa, principalmente durante la noche y utilizando cargadores de 220 volts. Incluso, 92% afirmó no haberse quedado sin batería durante sus trayectos.

Para Electro Movilidad Asociación, los resultados evidencian que el mercado mexicano se encuentra en una etapa de consolidación donde la expansión de infraestructura, los esquemas de financiamiento y las políticas públicas serán decisivos para acelerar la transición hacia una movilidad más limpia y sustentable.

Marcas como BYD, Tesla y Volvo destacaron entre los usuarios participantes, reflejando el creciente dinamismo competitivo de un sector que redefine el futuro de la industria automotriz en México.

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