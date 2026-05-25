Celebra Isuzu 17.ª edición Competencia Nacional de las Habilidades Técnicas

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 25/05/2026

El objetivo es promover la formación y la capacitación continua para brindar un servicio de posventa de calidad mundial

Después de dos fases de eliminación, y la participación de 124 técnicos provenientes de los 36 concesionarios que Isuzu Motors tiene en el país; salieron los 12 finalistas de la decimaséptima edición de la Competencia Nacional de Habilidades Técnicas organizada por la firma japonesa en el Centro de Capacitación Técnica de Isuzu, ubicado en San Martín Obispo, Estado de México.

Esta competencia no solo corona a sus mejores mecánicos, sino que revela la agresiva estrategia de las armadoras para minimizar los tiempos de inactividad logística. En una economía donde el autotransporte de carga representa la columna vertebral del movimiento de mercancías, un camión detenido es sinónimo de pérdidas millonarias. Bajo esta premisa, la filial mexicana de la firma japonesa Isuzu Motors llevó a cabo la decimoséptima edición de su Competencia Nacional de Habilidades Técnicas, un certamen que va mucho más allá del mero reconocimiento interno y se posiciona como un pilar crítico en la rentabilidad de las flotas comerciales del país.

El escenario del encuentro fue la planta SKD de Isuzu, ubicada en el complejo industrial de San Martín Obispo. Allí se concentraron los 12 técnicos más destacados de la red nacional de distribuidores. No llegaron por azar; cada uno superó rigurosos filtros previos de evaluación conceptual para ganarse un lugar en la gran final, donde se enfrentaron a desafíos de alta presión que emulan las fallas más complejas del mundo real.

La radiografía del podio y el pasaporte a Japón

La gran final sometió a los finalistas a extenuantes pruebas de diagnóstico avanzado, metrología de alta precisión e inspecciones minuciosas en los modelos más vendidos y representativos de la firma: las Series ELF 200, ELF 400 y ELF 600. El factor determinante no fue únicamente el conocimiento enciclopédico del tren motriz o los sistemas de inyección, sino la capacidad de resolver el problema bajo un reloj implacable. En el transporte de carga, cada minuto cuenta.

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Los Ganadores

Tras una jornada de intensa actividad, la clasificación oficial consagró en la cúspide a la excelencia operativa de las zonas norte y centro-occidente del país:

1º Lugar: Gustavo Olguín Pacheco (Isuzu Norte) y Juan Eleazar Hernández (Isuzu Aguascalientes).

2º Lugar: Jorge Alejandro Salazar Álvarez (Isuzu Vallejo) y Aarón Cortés Díaz (Isuzu Toluca).

3º Lugar: José Eduardo Gurrola (Isuzu Torreón) y Jonathan David García Martínez (Isuzu Puebla).

El triunfo de Olguín Pacheco y Hernández no solo los consolida como los mejores mecánicos de la marca a nivel nacional, sino que les otorga una responsabilidad mayor: representar a México en el prestigiado certamen mundial de la firma, el I-1 Grand Prix 2026, que se celebrará próximamente en Japón, donde medirán fuerzas con la élite técnica global de la corporación.

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Postventa digital y capacitación predictiva: El verdadero negocio

Detrás de este certamen existe un andamiaje corporativo enfocado en la profesionalización institucional. Miguel Mejía, Subdirector de Postventa, Producción y Capacitación de Isuzu Motors de México, precisó que esta competencia es el eslabón visible de una estrategia mucho más profunda y permanente. Según el directivo, la red se monitorea y evalúa constantemente mediante plataformas digitales y exámenes especializados, asegurando una actualización técnica que evoluciona al mismo ritmo que sus camiones.

“La capacitacion ha sido una constante desde que empezamos operaciones en México, y nos hemos empeñado en que nuestros técnicos siempre tengan la información más reciente y el objetivo es que toda nuestra red a nivel nacional estén en una constante capacitación y lo ultimo en información, así como herramental de trabajo para poder atender cualquier problema de manera rapida, eficaz y precisa, con el firme de que los camiones de nuestro clientes esrten siempre en optimas condiciones y trabajando”, destaco el directivo

Por su parte, Mitsuo Muto, Director de Postventa y de la Planta SKD en el nustro país, conectó directamente este despliegue de talento con el indicador de negocio más importante para los hombres-camión y las grandes empresas logísticas: el tiempo de actividad operativa (uptime).

Muto puntualizó que maximizar el conocimiento del personal técnico es la vía más efectiva para mitigar los periodos de inactividad de las unidades. Si un mecánico diagnostica bien a la primera, el camión regresa a la ruta de inmediato. En un entorno logístico que exige entregas justo a tiempo, la precisión en el taller es tan vital como el rendimiento de combustible en la carretera.

El objetivo de este concurso, precisó, es mejorar su nivel de servicio a través de la competencia en habilidades técnicas y conocimiento. Por eso, se enfoca en el mantenimiento rutinario y la solución de problemas de la forma más profecional y rápida poible.

“El año pasado vendimos 5,900 camiones, y este año nuestra meta es llegar a las 6 mil automotores. En este entorno, Isuzu Motors de Mexico sigue fortaleciendo el negocio de post venta, que inicia desde la venta de la unidad, y tener desde ahí una relación a largo plazo.

El buen trabajo en esta relación genera satisfacción del cliente y tiene un gran impacto en la venta de nuevos camiones, por lo que es fundamental para nosotros seguir brindando un servicio de post venta confiable, de gran calidad y con rapidez”, destacó Mitsuo Muto,

Con este enfoque, Isuzu demuestra que en el mercado moderno no basta con vender camiones; el verdadero valor de marca se defiende en la bahía de servicio.

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