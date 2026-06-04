El mercado automotriz mexicano acelera, pero los protagonistas comienzan a cambiar.

El mercado automotriz mexicano acelera, pero los protagonistas comienzan a cambiar.

Autor: Editor De Contenidos | 04/06/2026

Mientras las ventas crecen, nuevas marcas desafían a los líderes tradicionales de la industria

La industria automotriz mexicana sigue mostrando señales de fortaleza.

Durante mayo de 2026 se comercializaron 127,100 vehículos ligeros nuevos, un crecimiento de 4.9% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado de enero a mayo, el mercado alcanzó 627,609 unidades vendidas, confirmando que la demanda de vehículos mantiene una trayectoria positiva.

Sin embargo, detrás de estas cifras existe una historia aún más interesante: el mapa competitivo del sector está cambiando.

Durante años, marcas como Nissan, General Motors, Volkswagen y Toyota dominaron cómodamente las primeras posiciones. Hoy siguen liderando el mercado, pero enfrentan una presión creciente de nuevos jugadores que avanzan a gran velocidad.

Nissan sigue al frente, pero la competencia se acerca

Nissan continúa siendo la marca con mayor participación de mercado en México con 17.2%, seguida por General Motors con 13.1% y Volkswagen con 10.9%.

Toyota, KIA y Mazda también mantienen posiciones sólidas dentro del Top 10 nacional.

Estos fabricantes conservan ventajas importantes gracias a sus redes de distribución, reconocimiento de marca y amplia oferta de productos.

Sin embargo, el crecimiento más acelerado ya no proviene necesariamente de los líderes tradicionales.

El avance de las nuevas marcas

Uno de los fenómenos más llamativos del mercado mexicano es la velocidad con la que nuevas marcas están ganando terreno.

Geely registró un crecimiento superior al 295% en mayo respecto al año anterior, mientras que Changan aumentó sus ventas más de 27% durante el mismo periodo.

Jetour-Soueast también mostró una expansión significativa, reflejando el creciente interés de los consumidores mexicanos por nuevas alternativas dentro del segmento automotriz.

Este fenómeno confirma una tendencia que se observa en diversos mercados internacionales: la llegada de nuevos competidores está obligando a toda la industria a evolucionar más rápido.

Stellantis vive uno de sus mejores momentos

Otro protagonista destacado fue Stellantis.

El grupo registró un crecimiento cercano al 15% en mayo y acumuló un avance de 17.7% durante los primeros cinco meses del año.

Ram, Jeep y Dodge fueron piezas fundamentales para este desempeño, permitiendo que el grupo continúe fortaleciendo su presencia en segmentos clave del mercado nacional.

La estrategia de contar con múltiples marcas especializadas sigue demostrando resultados positivos.

Mucho más que una batalla de ventas

La competencia automotriz actual ya no se define únicamente por quién vende más vehículos.

Los consumidores valoran cada vez más la conectividad, la tecnología, la electrificación, la seguridad y la relación costo-beneficio.

Por ello, el crecimiento de nuevas marcas no necesariamente implica el retroceso de los fabricantes tradicionales, sino una transformación del entorno competitivo.

Las reglas del juego están cambiando.

Visión Automotriz

Las cifras de mayo muestran que el mercado mexicano continúa creciendo, pero también revelan algo más importante: la competencia nunca había sido tan intensa.

Mientras los fabricantes históricos buscan conservar su liderazgo, nuevos jugadores aceleran con fuerza.

La gran pregunta para la segunda mitad de 2026 es si los líderes tradicionales mantendrán su dominio o si veremos una redistribución más profunda del mercado automotriz mexicano

Tags: AMDA, AMIA, Changan, GEELY, industria automotriz, INEGI, Mazda, Mercado automotriz, México, nissan, Stellantis, Toyota, ventas de autos, Volkswagen