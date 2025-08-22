INFINITI QX80 2026: eleva el estándar de las SUVs premium

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 22/08/2025

Con diseño imponente, materiales de alta gama y tecnología inteligente

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

El arribo del INFINITI QX80 Autograph 2026 a México no es un lanzamiento más: es la declaración de una marca que busca reposicionarse en lo más alto del mercado premium. Con la filosofía de diseño Artistry in Motion, esta SUV no solo exhibe proporciones robustas y elegantes, sino que refleja el refinamiento de la hospitalidad japonesa trasladada a la carretera .

Desde el exterior, la QX80 impacta con su nueva parrilla de doble arco inspirada en los bosques de bambú de Arashimaya en Kioto, faros delanteros Digital Piano Key® y luces traseras con más de 300 LEDs. A esto se suman rines de 22 pulgadas en acabado oscuro y el emblema iluminado INFINITI Radiant®, elementos que transmiten poder y distinción .

La experiencia de lujo comienza incluso antes de entrar: las manijas retráctiles se extienden al detectar proximidad, los faros DRL se encienden en secuencia y el sistema INFINITI Light Path® proyecta patrones de bienvenida en el suelo. Detalles que materializan el concepto de Omotenashi, la hospitalidad japonesa que anticipa las necesidades del huésped .

En el interior, la QX80 sorprende por su refinamiento: madera natural de fresno, detalles en aluminio y piel semianilina con acabados capitoneados en tonos Burgundy. La pantalla panorámica de 28.6 pulgadas domina el tablero, mientras que el sistema de sonido Klipsch® Reference Premiere con 24 bocinas y audio individual en el reposacabezas del conductor lleva la experiencia sensorial a niveles inéditos en el segmento .

En cuanto a tecnología, equipa el sistema ProPILOT Assist 1.1, que combina control de crucero inteligente con asistencia de dirección y navegación GPS, además de Google integrado y cámaras avanzadas como Invisible Hood View y 3D View. La seguridad se refuerza con alerta de colisión frontal, intervención activa en punto ciego, frenado automático y detección de peatones .

Bajo el cofre, su motor V6 Twin-Turbo de 3.5 litros desarrolla 450 hp y 516 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de 9 velocidades. Con seis modos de manejo y suspensión adaptativa, combina potencia y versatilidad sin esfuerzo .

El INFINITI QX80 Autograph 2026 es más que un SUV insignia: es la consolidación de un nuevo capítulo para la marca, que busca seducir a quienes desean exclusividad, potencia y tecnología en una sola propuesta.

Tags: elegancia, INFINITI México, Infiniti QX60, Lujo, SUV