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Porsche Taycan 2027 suma emoción digital y pista

Autor: Editor De Contenidos | 24/06/2026

Redaccion VAM

Porsche actualiza la gama Taycan año modelo 2027 con una propuesta más emocional, tecnológica y deportiva. La novedad más llamativa es E-Shift, una función que simula cambios de marcha virtuales mediante levas en el volante, sonido eléctrico deportivo reinterpretado y cuentarrevoluciones virtual. Con ello, Porsche busca que el manejo eléctrico sea más sensorial, cercano a la experiencia de un deportivo clásico, pero sin perder la eficiencia de la propulsión cero emisiones.

Para el Taycan Turbo GT con paquete Weissach, Porsche suma por primera vez un Kit Manthey para un deportivo eléctrico, con mejoras aerodinámicas, de chasis y tren motriz. Esta preparación logró un tiempo de 6:55.533 minutos en Nürburgring Nordschleife dentro de la categoría de autos eléctricos de lujo.

La actualización también incluye una nueva generación de infoentretenimiento: control por voz con inteligencia artificial, widgets configurables, modelo 3D del vehículo, mejor integración con Apple CarPlay y Android Auto, navegación inteligente, actualizaciones OTA y carga inalámbrica de hasta 25 watts.

En México, Porsche lista el Taycan desde $2,178,000 pesos, mientras el Taycan 4 parte de $2,278,000 pesos. Versiones superiores como Taycan GTS alcanzan $2,998,000 pesos y el Taycan Turbo Cross Turismo se ubica en $3,918,000 pesos, según precios publicados por Porsche México.

Ficha técnica breve

Modelo: Porsche Taycan 2027
Propulsión: 100% eléctrica
Novedad: E-Shift con ocho marchas virtuales
Versión destacada: Taycan Turbo GT paquete Weissach
Kit especial: Manthey, según mercado
Infoentretenimiento: Porsche Digital Interaction
Carga inalámbrica: hasta 25 watts
Pedidos: ya disponibles en Centros Porsche

Precios de referencia en México

Taycan: desde $2,178,000
Taycan 4: desde $2,278,000
Taycan GTS: desde $2,998,000 MXN
Taycan Turbo Cross Turismo: desde $3,918,000

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