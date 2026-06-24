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Silverado 1500 2027 eleva potencia, tecnología y trabajo

Autor: Editor De Contenidos | 24/06/2026

Nueva pickup combina motores V8, cabina digital, versiones off-road y enfoque comercial

Chevrolet presentó en Estados Unidos la nueva Silverado 1500 2027, una pickup que busca reafirmar el legado de fuerza, durabilidad y capacidad de trabajo de la marca. La firma la define como la Silverado más poderosa de su historia, apoyada en una nueva generación de motores V8 de 5.7 y 6.6 litros, además del motor TurboMax 2.7L mejorado y el conocido Duramax 3.0L Turbo-Diesel, exclusivo en el segmento.

La estrategia de Chevrolet es clara: mantener la confianza de los clientes tradicionales de pickups, pero llevar el producto a una nueva etapa de tecnología, diseño y refinamiento. Silverado 1500 2027 tendrá en Estados Unidos una gama de siete versiones: Work Truck, Custom, Silverado, High Country, Custom Trail Boss, Trail Boss y ZR2. Con ello, la marca busca atender desde flotillas comerciales hasta usuarios que requieren lujo, aventura o capacidad todoterreno.

En diseño, la nueva Silverado muestra un frente más robusto, faros y calaveras LED, líneas más marcadas y una presencia visual más moderna. La versión ZR2 se convierte en el buque insignia off-road, con llantas MT de 35 pulgadas, elevación de 2 pulgadas, bloqueos electrónicos delanteros y traseros, amortiguadores Multimatic DSSV y detalles interiores exclusivos. Para quienes buscan una imagen todoterreno más accesible, Trail Boss ofrece llantas de 34 pulgadas, elevación de fábrica y cofre específico para off-road.

El interior marca uno de los mayores saltos tecnológicos. Toda la gama incorpora una pantalla central de 16.3 pulgadas y un centro de información para el conductor de 12.2 pulgadas. En ZR2 y High Country se suma una pantalla para el pasajero de 11.5 pulgadas, Head-Up Display y espejo retrovisor con cámara, logrando más de 60 pulgadas de pantallas digitales.

La versión High Country apuesta por lujo y tecnología, con rines de 22 pulgadas, techo panorámico, madera real, consola Multi-Flex y materiales premium. En contraste, Work Truck se enfoca en durabilidad, facilidad de limpieza, conectividad y disponibilidad para flotillas.

Chevrolet confirmó que la Silverado 1500 2027 se producirá en plantas de pickups grandes de GM en Norteamérica. En México, la próxima generación de Silverado y Cheyenne 2027 estará disponible durante 2027; versiones y precios se anunciarán cerca de su lanzamiento.

Ficha técnica

Modelo: Chevrolet Silverado 1500 2027
Mercado inicial: Estados Unidos
Llegada a México: Durante 2027 como Silverado y Cheyenne
Versiones EUA: Work Truck, Custom, Silverado, High Country, Custom Trail Boss, Trail Boss y ZR2
Motores: V8 5.7L, V8 6.6L, TurboMax 2.7L, Duramax 3.0L Turbo-Diesel
Transmisión: 10 velocidades en TurboMax 2.7L mejorado
Pantalla central: 16.3 pulgadas
Cluster digital: 12.2 pulgadas
Pantalla pasajero: 11.5 pulgadas en ZR2 y High Country
Tecnología destacada: Super Cruise con remolque
ZR2: Llantas MT 35”, elevación 2”, bloqueos electrónicos, Multimatic DSSV
High Country: Rines 22”, techo panorámico, materiales premium
Producción: Plantas GM de pickups grandes en Norteamérica

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