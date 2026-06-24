Lexus TX 500h F SPORT: El gigante híbrido que despierta emociones en México

Autor: Editor De Contenidos | 24/06/2026

Tres filas de asientos, 366 caballos de fuerza y el sello de la artesanía japonesa se fusionan en una SUV que redefine el dinamismo familiar.

Lexus sigue robusteciendo su estrategia de electrificación en el mercado mexicano, y esta vez lo hace apuntando a las familias que no quieren renunciar a la emoción tras el volante. La nueva Lexus TX 500h F SPORT llega al país como una imponente SUV con capacidad para seis ocupantes, pero impulsada por un corazón verdaderamente dinámico.

A diferencia de las propuestas híbridas tradicionales que priorizan únicamente el rendimiento de combustible, este modelo adopta la filosofía Lexus Driving Signature. Bajo el cofre esconde un motor turbo de 2.4 litros que, acoplado a motores eléctricos, genera una contundente potencia total de 366 caballos de fuerza, gestionados por una transmisión automática de seis velocidades.

Tecnología en las cuatro ruedas

La verdadera magia de su manejo radica en el sistema de tracción integral DIRECT4. Esta tecnología de la firma japonesa distribuye de forma milimétrica e instantánea la fuerza de aceleración y frenado entre ambos ejes. El resultado es un control absoluto en curvas y una estabilidad que hace olvidar las grandes dimensiones de la carrocería.

Para garantizar un viaje tan confortable como deportivo, incorpora la Suspensión Variable Adaptativa (AVS) y el sistema VDIM, diseñados para leer las imperfecciones del camino y ajustar el vehículo en tiempo real.

Hospitalidad y tecnología premium

Fiel al concepto de hospitalidad japonesa (Omotenashi), el habitáculo está pensado para consentir a los invitados. Destaca una generosa pantalla táctil de 14 pulgadas, rines de 22 pulgadas en negro mate que acentúan su carácter deportivo y un espectacular sistema de audio firmado por Mark Levinson con 21 bocinas.

Con este lanzamiento, la firma nipona demuestra que la movilidad sustentable y el espacio familiar también pueden convivir con el alto desempeño y el purismo de la conducción.

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