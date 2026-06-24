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Stellantis impulsa robotaxis autónomos con Uber

Autor: Editor De Contenidos | 24/06/2026

 

Redacción VAM

Stellantis, Wayve y Uber dieron un paso relevante hacia la movilidad autónoma global al anunciar una alianza para explorar el desarrollo e implementación de robotaxis Nivel 4, es decir, vehículos capaces de operar sin conductor en condiciones específicas. La estrategia combina tres piezas clave: las plataformas L4-Ready de Stellantis, diseñadas para integrar sensores, seguridad y redundancia; el sistema de conducción con inteligencia artificial de Wayve, capaz de adaptarse a distintos entornos sin depender de mapas ciudad por ciudad; y la red global de movilidad de Uber, que permitiría conectar a usuarios con viajes autónomos desde su aplicación.

El objetivo es acelerar pruebas, validación e implementación en ciudades de Europa, Norteamérica y otros mercados. La alianza confirma que el futuro del transporte urbano no dependerá sólo del vehículo, sino de ecosistemas completos de tecnología, operación y escala comercial.

 

Textos basados en la alianza de Stellantis, Wayve y Uber para desarrollar robotaxis autónomos Nivel 4 a escala global.

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