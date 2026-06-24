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El "efecto Tesla" llega a Volvo: Más cargadores para sus autos eléctricos en México.

Autor: Editor De Contenidos | 24/06/2026

Con un nuevo adaptador, los usuarios de la firma sueca ahora pueden conectarse a la red de Superchargers de Tesla en todo el país.

Uno de los mayores temores de quienes dan el salto a la movilidad eléctrica es quedarse sin batería en medio de la carretera. Entendiendo este reto, Volvo Car México acaba de dar un golpe sobre la mesa para derribar las barreras de la infraestructura de carga en el país.

La firma sueca anunció la llegada oficial del adaptador NACS a toda su red de distribuidores en la República Mexicana. ¿Qué significa esto en la práctica? Que a partir de ahora, los dueños de un Volvo eléctrico podrán conectarse de forma segura y directa a miles de estaciones de carga adicionales, incluyendo la codiciada y robusta red de Superchargers de Tesla.

Estrategia inteligente de viaje

Esta alianza tecnológica no solo multiplica las opciones de recarga, sino que transforma la experiencia de viajar en carretera, otorgando una flexibilidad y confianza que hasta hace poco era exclusiva de una sola marca. El movimiento demuestra que la electrificación en México ya no es una competencia aislada, sino un ecosistema compartido.

Precio y disponibilidad

El adaptador ya se encuentra disponible. Aunque su precio regular al público será de 7,200 pesos (con IVA incluido), la marca lanzó una atractiva estrategia de introducción: durante los meses de junio y julio de 2026, los clientes podrán adquirirlo por un precio promocional de 4,990 pesos.

Con esta solución práctica y accesible, Volvo no solo vende autos seguros, sino que asegura la tranquilidad de sus conductores en cada kilómetro del territorio nacional.

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