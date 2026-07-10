Mazda CX-5: la seguridad que inspira confianza.

Autor: Editor De Contenidos | 10/07/2026

Cuando una familia elige un vehículo, también deposita su confianza en una marca. La Mazda CX-5 2026 obtuvo la máxima distinción del IIHS, un reconocimiento que refleja una filosofía enfocada en proteger a las personas y avanzar hacia un futuro con menos accidentes.

Redacción Visión Automotriz

Hay decisiones que van más allá de elegir el color, el diseño o la potencia de un vehículo. Para muchas familias, comprar un SUV significa confiar en que cada viaje será lo más seguro posible.

Esa confianza es la historia que hoy representa la Mazda CX-5 2026, luego de recibir el reconocimiento Top Safety Pick+ 2026, la máxima distinción otorgada por el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras de Estados Unidos (IIHS). Más que un premio, el reconocimiento confirma una forma de entender la ingeniería: desarrollar vehículos que ayuden a proteger la vida de quienes viajan en ellos.

El logro también marca un momento histórico para Mazda. Desde que el IIHS creó este programa en 2008, la marca japonesa ha obtenido 100 reconocimientos, de los cuales 74 corresponden a la categoría Top Safety Pick+, resultado de un trabajo constante para elevar los estándares de seguridad.

Pero el verdadero valor de este reconocimiento no está en la cifra. Está en la filosofía que impulsa a la marca. Mazda sostiene que la seguridad comienza mucho antes de un impacto: nace en el diseño del vehículo, en la incorporación de tecnologías que ayudan a prevenir accidentes y en una ingeniería pensada para cuidar a las personas. Su meta es ambiciosa: avanzar hacia un escenario con cero víctimas mortales en vehículos Mazda para 2040.

En un mercado donde los consumidores comparan conectividad, diseño o eficiencia, la Mazda CX-5 recuerda que existe un valor que nunca pasa de moda: la tranquilidad de saber que cada trayecto cuenta con el respaldo de una marca que ha convertido la seguridad en una de sus principales fortalezas.

Porque al final, más allá de las cifras y los premios, lo que realmente importa es llegar seguros a casa.

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