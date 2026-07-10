IA revoluciona seguridad y productividad del autotransporte

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 10/07/2026

Tecnología predictiva reduce accidentes, fortalece monitoreo y protege operadores durante cada recorrido logístico

JULIO BRITO A.

Cancún, Q. Roo. La inteligencia artificial está modificando la forma en que las empresas administran sus flotas, previenen accidentes y protegen a sus operadores, al convertir el análisis de datos en una herramienta para anticipar riesgos y mejorar la eficiencia operativa. Así se destacó durante la presentación de la plataforma tecnológica de Motive en el XXVI Foro Nacional del Transporte de Mercancías, organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).

La empresa señaló que México enfrenta un importante desafío en materia de seguridad vial, debido al elevado número de accidentes y a la creciente incidencia de robos al autotransporte. Frente a este escenario, presentó una solución basada en inteligencia artificial capaz de reducir hasta en 80% los accidentes en menos de un año, además de incrementar la productividad de las empresas hasta en 50% mediante la automatización de procesos y recomendaciones inteligentes.

La plataforma integra cámaras equipadas con inteligencia artificial capaces de analizar el entorno en tiempo real, identificar conductas de riesgo, reconocer placas vehiculares y detectar incidentes antes de que ocurran. Estas herramientas permiten mantener una comunicación permanente entre el operador y los centros de monitoreo, generando alertas preventivas cuando una unidad ingresa a zonas de alto riesgo o enfrenta bloqueos carreteros.

Durante la demostración se explicó que el sistema incorpora comunicación bidireccional por voz, sin necesidad de que el conductor utilice dispositivos adicionales, lo que reduce distracciones y fortalece la seguridad durante el trayecto. Asimismo, el monitoreo en tiempo real facilita la toma de decisiones desde los centros de control y mejora la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Otra de las innovaciones presentadas fue un asistente virtual basado en inteligencia artificial que analiza el desempeño de cada operador al concluir su jornada. El sistema identifica hábitos de conducción, reconoce buenas prácticas y recomienda programas de capacitación personalizados para fortalecer competencias y reducir riesgos operativos.

La plataforma también incorpora herramientas para detectar robo de combustible, inhibidores de señal (jamming), cambios no autorizados de conductor y extracción ilegal de unidades, mediante dispositivos ocultos que continúan transmitiendo información aun cuando los equipos visibles hayan sido retirados.

Motive destacó que el objetivo de estas tecnologías no es únicamente optimizar costos operativos o reducir el consumo de combustible, sino proteger la vida de los operadores y fortalecer la seguridad patrimonial de las empresas. La compañía concluyó que la inteligencia artificial dejó de ser una innovación del futuro para convertirse en un componente esencial de la gestión moderna de flotas y de la competitividad logística en México.

Tags: #SeguridadVial, #VisionAutomotriz, flotillas, IA, innovación, logística, Motive, movilidad, tecnologia, transporte