Ferrocarriles aceleran integración, tecnología y competitividad logística norteamericana

Autor: Editor De Contenidos | 10/07/2026

CPKC, GMXT, Union Pacific y Ferrovalle presentan inversiones para modernizar cadenas regionales

Cancún, Q. Roo. La industria ferroviaria colocó la integración regional, la inversión y la digitalización como ejes para fortalecer las cadenas de suministro de Norteamérica, durante el XXVI Foro Nacional del Transporte de Mercancías, organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).

Linda Hernández, gerente de Negocios y Desarrollo Industrial de CPKC, destacó que la compañía opera el primer ferrocarril conectado directamente entre México, Estados Unidos y Canadá. Señaló que servicios como el Mexico Midwest Express, entre San Luis Potosí y Chicago, y el corredor de Monterrey a Atlanta ofrecen continuidad, velocidad y trazabilidad. Añadió que el segundo puente ferroviario de Nuevo Laredo elevó la capacidad de intercambio de aproximadamente 30 a cerca de 70 trenes diarios.

Por Grupo México Transportes, Daniel Doria explicó que la empresa desarrolla soluciones que integran ferrocarril, puertos y terminales. Resaltó un programa anual de inversiones de entre 450 y 500 millones de dólares, así como el uso de inteligencia artificial para mejorar la programación y reducir hasta 40 por ciento los tiempos operativos.

Daniela Zarza, vicepresidenta del segmento Premium de Union Pacific, informó que la compañía mantiene intercambio directo en seis cruces ferroviarios con México. Detalló que su red alcanza 32 mil 800 millas y que destina alrededor de 10 millones de dólares diarios a mantenimiento, terminales, locomotoras, tecnología y ciberseguridad. El segmento Premium, integrado por vehículos, autopartes y carga intermodal, concentra más de la mitad del negocio vinculado con México.

Francisco Fabila, director general de Ferrovalle, presentó avances en automatización e inteligencia artificial. La empresa opera 580 kilómetros de vías, procesa más de 100 trenes diarios y mueve 1.2 millones de carros al año. Sus sistemas permiten inspeccionar, clasificar y rastrear trenes, contenedores y camiones en tiempo real, además de reducir el recorrido de unidades dentro de la terminal intermodal a aproximadamente 35 minutos.

Los cuatro directivos coincidieron en que la competitividad ferroviaria dependerá de coordinar infraestructura, tecnología, seguridad y servicios multimodales. La meta es convertir al ferrocarril en una alternativa más confiable, visible y eficiente para acompañar el crecimiento comercial de Norteamérica. Esa transformación beneficiará directamente a usuarios, industrias y consumidores.

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