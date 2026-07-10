Unidad empresarial fortalecerá resiliencia del transporte

Autor: Claudia Ramírez | 10/07/2026

Canacar, Concamin y ANTP plantean agenda conjunta para impulsar competitividad

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Cancún, Q. Roo. El último panel del XXVI Foro Nacional del Transporte de Mercancías no fue un espacio para diagnósticos aislados, sino un llamado a la acción. Frente a un auditorio integrado por empresarios, transportistas y autoridades, Augusto Ramos Melo, presidente nacional de Canacar; Alejandro Malagón Barragán, presidente de Concamin, y Alex Theissen Long, presidente de la Mesa Directiva de la ANTP, coincidieron en que el momento exige dejar de trabajar por sectores para construir una agenda común que fortalezca la competitividad logística del país.

El primero en tomar la palabra fue Augusto Ramos Melo, quien llevó la conversación a la realidad cotidiana del autotransporte. Describió una red carretera deteriorada, tiempos muertos en casetas y retenes, deficiencias en la armonización de la Ley General de Movilidad y una infraestructura insuficiente que eleva los costos logísticos hasta representar cerca del 20 por ciento del valor de las mercancías, muy por encima de los estándares internacionales.

Pero el dirigente de Canacar insistió en que el mayor activo del sector sigue siendo el operador. Recordó que la seguridad continúa siendo la principal demanda de la industria y llamó a generar mejores condiciones para quienes diariamente recorren las carreteras del país, al tiempo que pidió modernizar las aduanas, agilizar los cruces fronterizos y fortalecer la infraestructura para aprovechar el potencial exportador de México.

Enseguida, Alejandro Malagón Barragán amplió la perspectiva. Recordó que Norteamérica representa una de las regiones económicas más dinámicas del mundo y que la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá moviliza alrededor de 1.6 billones de dólares, por lo que la logística debe convertirse en una política industrial estratégica. Habló de infraestructura, energía, agua, financiamiento, seguridad y capacitación como condiciones indispensables para consolidar el llamado Plan México y convertir al país en un destino aún más atractivo para la inversión.

El cierre correspondió a Alex Theissen Long, quien optó por un mensaje de optimismo. Reconoció que el sector enfrenta desafíos como la inseguridad, el robo al transporte, la antigüedad de la flota y los rezagos en infraestructura, pero recordó que la historia del transporte mexicano también es una historia de evolución. Destacó el crecimiento de la industria fabricante de vehículos pesados, la profesionalización de las empresas transportistas y el desarrollo del sistema ferroviario.

“Ser resiliente no significa únicamente levantarse después de cada golpe, sino hacerlo con más fuerza y con nuevos aprendizajes”, afirmó. Con ese mensaje convocó a Canacar, Concamin, fabricantes, autoridades y usuarios del transporte a mantener el diálogo y trabajar unidos para enfrentar los retos del sector.

La sesión concluyó entre aplausos y con una idea compartida por los tres dirigentes: la competitividad logística de México dependerá menos de los problemas que enfrenta y más de la capacidad de gobierno e iniciativa privada para resolverlos juntos.

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