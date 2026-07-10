México necesita acuerdos para recuperar crecimiento y competitividad

Autor: Editor De Contenidos | 10/07/2026

Especialistas proponen fortalecer democracia, inversión, seguridad y desarrollo económico

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Cancún, Q. Roo. La construcción de un México más competitivo requiere fortalecer las instituciones democráticas, impulsar la inversión, recuperar la seguridad y consolidar un nuevo acuerdo social que permita elevar el crecimiento económico y reducir la desigualdad, coincidieron los participantes del panel “El México que soñamos”, celebrado en el marco del XXVI Foro Nacional del Transporte de Mercancías, organizado por la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP).

El panel fue moderado por la periodista y cofundadora de Opinión 51, Pamela Cerdeira, quien condujo un diálogo sobre los principales desafíos económicos, políticos y sociales que enfrenta el país. Participaron Enrique de la Madrid Cordero, exsecretario de Turismo; Blanca Heredia, académica e investigadora, y la periodista Carolina Rocha, quienes compartieron distintas perspectivas sobre el rumbo que debe seguir México.

Durante su intervención, Blanca Heredia sostuvo que México ha registrado durante décadas un crecimiento económico insuficiente para responder a las necesidades de su población. Explicó que la limitada inversión pública y privada ha frenado la productividad y el desarrollo, mientras que la polarización y la desinformación han complicado la construcción de consensos para impulsar políticas públicas de largo plazo.

Por su parte, Enrique de la Madrid comparó al país con un vehículo que transita por una ruta equivocada y que necesita corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Afirmó que la competitividad dependerá de fortalecer el Estado de derecho, generar certidumbre para la inversión, modernizar la infraestructura, incorporar tecnología y aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece el nearshoring y la integración económica con Norteamérica.

En tanto, Carolina Rocha llamó a recuperar el valor de la información basada en hechos frente a la creciente desinformación y polarización que caracteriza al debate público. Señaló que una sociedad mejor informada cuenta con mayores herramientas para participar en la construcción de soluciones y fortalecer la vida democrática del país.

Los panelistas coincidieron en que México posee ventajas estratégicas derivadas de su ubicación geográfica, su capacidad manufacturera y el talento de su población. No obstante, advirtieron que esos atributos sólo podrán traducirse en mayor bienestar si existe una visión compartida entre gobierno, iniciativa privada y sociedad, sustentada en el diálogo, la legalidad, la inversión y el fortalecimiento institucional para construir un país más competitivo, incluyente y con mejores oportunidades para las futuras generaciones.

Tags: ANTP, BlancaHeredia, CarolinaRocha, Competitividad, crecimiento, economia, EnriqueDeLaMadrid, EstadoDeDerecho, industria, infraestructura, Inversión, México, Nearshoring, VisiónAutomotriz Facebook