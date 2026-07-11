ANTP llama acelerar innovación para fortalecer un transporte competitivo

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 11/07/2026

Alex Theissen destaca resiliencia, inteligencia artificial y unidad para enfrentar nuevos desafíos nacionales

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Cancún, Q. Roo. Con un llamado a transformar los retos en oportunidades mediante la innovación, la colaboración y la adopción de nuevas tecnologías, Alex Theissen Long, presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), clausuró los trabajos del XXVI Foro Nacional del Transporte de Mercancías, al destacar que la resiliencia será el principal activo para fortalecer la competitividad logística de México.

Durante su mensaje de cierre, Theissen hizo un balance de las principales conclusiones del encuentro, en el que participaron autoridades, empresarios, académicos y especialistas nacionales e internacionales. Señaló que uno de los grandes desafíos del sector continúa siendo la renovación del parque vehicular, al advertir que la incorporación de unidades modernas sigue siendo insuficiente, lo que impacta la productividad, la seguridad vial y el desempeño ambiental del autotransporte.

Asimismo, destacó que la especialización de los vehículos y el uso de tecnologías avanzadas de telemetría se han convertido en herramientas indispensables para incrementar la eficiencia operativa. A ello, dijo, se suma la irrupción de la inteligencia artificial, una tecnología que ya está transformando la logística, el transporte y la administración de las empresas.

El dirigente de la ANTP retomó los planteamientos expuestos durante las conferencias magistrales y paneles del foro para enfatizar que la industria debe acelerar la incorporación de inteligencia artificial en todos sus procesos. “Ya vamos tarde”, advirtió, al señalar que quienes no adopten estas herramientas perderán competitividad frente a un entorno global cada vez más dinámico.

Theissen también reconoció el respaldo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para impulsar proyectos como la creación de una carrera técnica orientada a formar nuevos operadores, así como el compromiso conjunto para fortalecer la seguridad vial y profesionalizar al sector.

Al concluir, retomó el mensaje de optimismo que marcó el foro: “Sí se puede”. Convocó a los integrantes de la industria a mantenerse en movimiento, trabajar unidos y asumir la responsabilidad de construir un sistema logístico más eficiente, innovador y resiliente. Finalmente, agradeció la participación de patrocinadores, conferencistas, asociados y del equipo encabezado por Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la ANTP, por hacer posible una edición más del principal encuentro del transporte de mercancías en México.

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