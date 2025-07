Send this to friend

Hi, this may be interesting you: La planta Nissan CIVAC dejará de operar a finales del año fiscal 2025. Su producción se integrará al complejo de Aguascalientes! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/49027/la-planta-nissan-civac-dejara-de-operar-a-finales-del-ano-fiscal-2025-su-produccion-se-integrara-al-complejo-de-aguascalientes/